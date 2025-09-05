ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1383
Час на прочитання
1 хв

"Терпіти у темряві ніхто не буде": Зеленський назвав причину ударів по Росії

Удари по нафтовій інфраструктурі Росії будуть продовжуватися, доки триватиме енергетичний терор від держави-агресорки.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Удари по інфраструктурі російської нафтової промисловості є відповіддю на атаки РФ по енергетичних об’єктах України.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Він наголосив, що такі удари по Росії будуть продовжуватися, доки триватиме енергетичний терор від держави-агресорки.

«Ми дуже хочемо, щоб ця війна закінчилась. Але просто терпіти в темряві ніхто не буде», — зазначив український президент.

Як повідомлялося раніше, важливою темою розмови українського та словацького лідерів було постачання російських енергоносіїв до Словаччини на тлі майбутньої енергетичної незалежності Європи.

«У російської нафти, як і у російського газу, немає майбутнього», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні український президент Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп незадоволений діями європейських країн, які досі купують російську нафту. Йдеться, зокрема, про Угорщину і Словаччину.

Дата публікації
Кількість переглядів
1383
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie