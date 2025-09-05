"Терпіти у темряві ніхто не буде": Зеленський назвав причину ударів по Росії

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Удари по інфраструктурі російської нафтової промисловості є відповіддю на атаки РФ по енергетичних об’єктах України.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Він наголосив, що такі удари по Росії будуть продовжуватися, доки триватиме енергетичний терор від держави-агресорки.

«Ми дуже хочемо, щоб ця війна закінчилась. Але просто терпіти в темряві ніхто не буде», — зазначив український президент.

Як повідомлялося раніше, важливою темою розмови українського та словацького лідерів було постачання російських енергоносіїв до Словаччини на тлі майбутньої енергетичної незалежності Європи.

«У російської нафти, як і у російського газу, немає майбутнього», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні український президент Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп незадоволений діями європейських країн, які досі купують російську нафту. Йдеться, зокрема, про Угорщину і Словаччину.