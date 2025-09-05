- Дата публікації
Укрaїнa
- Укрaїнa
"Терпіти у темряві ніхто не буде": Зеленський назвав причину ударів по Росії
Удари по нафтовій інфраструктурі Росії будуть продовжуватися, доки триватиме енергетичний терор від держави-агресорки.
Удари по інфраструктурі російської нафтової промисловості є відповіддю на атаки РФ по енергетичних об’єктах України.
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Він наголосив, що такі удари по Росії будуть продовжуватися, доки триватиме енергетичний терор від держави-агресорки.
«Ми дуже хочемо, щоб ця війна закінчилась. Але просто терпіти в темряві ніхто не буде», — зазначив український президент.
Як повідомлялося раніше, важливою темою розмови українського та словацького лідерів було постачання російських енергоносіїв до Словаччини на тлі майбутньої енергетичної незалежності Європи.
«У російської нафти, як і у російського газу, немає майбутнього», — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, напередодні український президент Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп незадоволений діями європейських країн, які досі купують російську нафту. Йдеться, зокрема, про Угорщину і Словаччину.