Території в обмін на мир: Буданов зробив заяву
Керівник українського Головного управління розвідки Кирило Буданов висловився про обмін українськими територіями на мир.
Про це він сказав у відкритому інтерв’ю в Клубі LB.
«Не поспішайте з цим. Ще раз кажу: я максимальний противник того, щоб щось віддати. У принципі», — наголосив головний український розвідник.
Зауважимо, так Буданов відповів на запитання про референдум та його думки щодо того, як українці можуть відреагувати на можливість того, що країна може віддати РФ свою територію.