Теща і зять планували виїзд за кордон, прикидаючись "молодятами": яку схему вони придумали

Жінка та чоловік вигадали схему, щоб потрапити за кордон.

Теща і зять спробували виїхати з України, прикидаючись молодятами. 56-річна жінка і 39-річний чоловік стверджували, що їдуть до Німеччини на лікування.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Жінка нібито потребувала супроводу через інвалідність, і без допомоги їй було б важко подорожувати.

"56-річна жінка та 39-річний чоловік планували потрапити до Німеччини, стверджуючи, що їм потрібен супровід для лікування через інвалідність жінки", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що прикордонники швидко виявили справжні наміри пари. Після перевірки жінка зізналася, що чоловік є її зятем, а не чоловіком. Інформацію про можливе кримінальне правопорушення було передано до Національної поліції для подальшого розслідування.

Нагадаємо, чоловік хотів незаконно виїхати з України, однак потрапив до рук прикордонників, бо проспав свою зупинку.

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