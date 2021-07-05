Тест на COVID-19 і самоізоляція: для в’їзду до України з низки країн посилили правила

Тест на COVID-19 і самоізоляція: для в’їзду до України з низки країн посилили правила

Найбільша кількість випадків заражень штамом "Дельта" у Португалії, Росії, Великій Британії та Індії.

Під час перетину кордону для осіб, які повертаються з Португалії, Росії, Великої Британії та Індії, у зв’язку з поширенням небезпечного штаму коронавірусу "Дельта", уряд України посилив умови в'їзду.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Так, від 2 липня всім українцям, які повертаються із згаданих країн, потрібно здати експрестест на коронавірус або встановити "Дій вдома" для проходження 14-денної самоізоляції. Завершити самоізоляцію можна раніше, якщо отримати негативний результат ПЛР-тесту.

Усім іноземцям, які приїжджають з Португалії, Росії, Великої Британії та Індії, необхідно обов'язково здати експрестест на COVID-19. У зазначених країнах, як нагадав Федоров, найбільша кількість випадків зараження штамом "Дельта".

Водночас, правила в'їзду з інших країн не змінилися, адже наразі Україна в "зеленій зоні".

Про найбільш агресивний штам коронавірусу читайте у нашому матеріалі.

Нагадаємо, Польща від 24 червня запроваджує обов’язковий 10-денний карантин для людей, які в'їжджатимуть з-за меж Шенгенської зони. Обмеження стосується і українців.

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