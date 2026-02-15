ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
226
1 хв
Тест на концентрацію за 75 секунд: чи помітите ви три приховані відмінності?

На двох малюнках зображені майже ідентичні тварини. Втім лише найуважніші помітять три відмінності.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк

У матеріалі розглядаємо просту, але цікаву головоломку для тих, хто хоче потренувати свою увагу й кмітливість. На двох малюнках сховано три відмінності, які треба знайти якнайшвидше.

Про це пише JAGRAN Josh.

Тест на уважність — у вас 75 секунд

Пропонуємо вам подивитися на дві майже ідентичні зимові картинки зі сніговиком та оленем. На перший погляд вони виглядають однаково, але насправді між ними заховано три невеликі відмінності.

«Чи зможете ви знайти всі три відмінності за 75 секунд?», — запитують автори головоломки.

Почнімо!

Головоломка

Головоломка

Час вийшов. Нижче — шукайте відповідь.

Як відомо, головоломки допомагають розвивати концентрацію, пам’ять і здатність помічати деталі, що дуже корисно для тренування мозку.

Відповідь на головоломку

Відповідь на головоломку

Якщо вам вдалося це зробити — вітаємо, ваша спостережливість і уважність на високому рівні. У протилежному випадку не слід перейматися: подібні завдання тренують розумову діяльність, тож із часом вам буде простіше помічати найтонші відмінності у зображеннях.

Раніше ми писали про нову математичну головоломку.

Так, ми пропонували читачам перевірити свою уважність і логіку, переставивши всього один сірник, щоб зробити рівність правильним. У заданому прикладі неправильне твердження виглядає як «8 + 8 = 5», яке математично не відповідає істині.

226
