В Україні найближчим часом запрацює новий сервіс — «Е-нотаріат», що має на меті об’єднати всі нотаріальні реєстри в єдину захищену платформу.

Проте ще до офіційного запуску проєкт потрапив у гучний скандал: Нотаріальна палата України заявила про витік даних, що ставить під загрозу нотаріальну таємницю.

Система «Е-Нотаріат»: що про неї відомо

Міністр цифровізації Михайло Федоров наприкінці серпня анонсував появу в «Дії» шести нових сервісів, зокрема «Е-нотаріату».

Як роз’яснив Федоров, система «Е-нотаріат» — це нова електронна платформа, що об’єднує всі нотаріальні реєстри України в єдину цифрову екосистему. Вона має на меті зробити нотаріальні послуги швидшими, зручнішими та безпечнішими як для нотаріусів, так і для громадян.

«Прозорість та довіра — ключові принципи е-Нотаріату, які захищені надійністю технологій. Ми обʼєднали всі нотаріальні реєстри в одну захищену екосистему, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій», — наголосив міністр цифровізації.

За його словами, електронний нотаріат

єдиний і зручний інтерфейс для всіх реєстрів;

безпеку документів з QR-кодом для миттєвої перевірки;

швидкий обмін даними між реєстрами та базами;

реєстрацію кожної нотаріальної дії;

автоматизацію перенесення даних по ключових реєстрах.

Для громадян це означає можливість отримувати послуги онлайн — оформлювати довіреності через смартфон, спілкуватися з нотаріусом через відеодзвінок та використовувати електронний підпис, що істотно спрощує і пришвидшує процес, пише портал FinAp.

Система працює за принципом «єдиного вікна» і включає такі ключові елементи:

Електронний нотаріальний архів;

Електронний реєстр нотаріальних дій;

Єдиний реєстр довіреностей;

Єдиний реєстр нотаріусів;

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів;

Спадковий реєстр.

Нову систему уже тестують в Україні

Тестування системи е-Нотаріату розпочалося 3 вересня 2025 року, повідомляли у Міністерство юстиції України.

Там зазначили, що система базується на Електронному реєстрі нотаріальних дій, який забезпечує фіксування всіх без виключення нотаріальних дій, а також містить такі реєстри:

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів;

Єдиний реєстр довіреностей;

Спадковий реєстр.

За словами представників міністерства, у тестуванні системи має право взяти участь будь-який нотаріус. Для цього потрібно перейти за наданим посиланням і авторизуватися в системі «Е-нотаріат» за допомогою власного кваліфікованого електронного підпису. Усі операції виконуються в тестовому режимі без фіксування реальних нотаріальних дій.

У Мінюсті зазначили, що повноцінний запуск очікується у 2026 році через застосунок «Дія», водночас конкретної дати там не повідомили.

Масштабний витік даних з реєстру «Е-нотаріат»

Нотаріальна палата України 18 вересня повідомила, що під час тестування сервісу «Е-нотаріат» дані українців потрапили у відкритий доступ. Відтак у ході роботи з навчальною версією системи стали доступними справжні дані:

з Єдиного реєстру довіреностей;

зі Спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти.

Нотаріальна палата забила на сполох, адже була порушена нотаріальна таємниця.

«Нотаріальна палата України звернулася до першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка за захистом нотаріальної таємниці та зупинення тестування системи е-нотаріату. Лист 41/3 від 18.09.2025. У ході роботи з навчальною версією системи е-нотаріат стали доступними справжні дані з Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти. Це, на думку Нотаріальної палати України, є грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян», — йдеться у повідомленні.

Національна палата України висловила свою готовність долучитися до опрацювання усіх пропозицій, щоб покращити навчальну версію системи «Е-нотаріат» і вирішити проблеми, що виникли.

У Мінʼюсті заперечують витік даних

У відповідь на заяву Нотаріальної палати щодо витоку даних, Міністерство юстиції України заперечило це. Там наголосили, що користуватися «е-Нотаріатом» можуть тільки чинні нотаріуси, які офіційно отримали доступ і для яких робота з реєстрами — це частина щоденної практики.

У відомстві зазначили, що доопрацюють систему відповідно до отриманих нотаріусами пропозицій.

«Міністерство юстиції розпочинає етап доопрацювання системи відповідно до отриманих нотаріусами пропозицій. Після внесення відповідних змін до системи доступ нотаріусам до проходження навчально-тестового періоду буде відновлено», — йдеться у повідомленні.

Однак, як зазначає Судово-юридична газета, у відомстві не пояснили, чи підписували зобов’язання не розголошувати відповідну інформацію інші особи, які брали участь у тестуванні системи, зокрема: працівники територіальних органів, які долучені до тестування системи або займаються організацією тестування, а також відповідні розробники, донори, організатори та технічні працівники.

Обмеження доступ до електронних реєстрів в Україні

Тим часом президент України Володимир Зеленський підписав закон №11533, який обмежує доступ до електронних реєстрів, зокрема, до даних про нерухомість посадовців, йдеться на сайті парламентської газети «Голос України».

Йдеться про закон від 29 серпня 2024 року, який вніс зміни до Цивільного кодексу та інших законів, що стосуються надання даних із публічних електронних реєстрів, які веде Міністерство юстиції.

Згідно з цим законом, обмежується відкритий доступ до інформації в публічних реєстрах. Це стосується даних, пов’язаних із національною безпекою, обороною, а також нерухомістю всіх юридичних осіб.

Згідно з новими правилами, в публічних реєстрах тепер буде вказано лише область, район і місто, без точної адреси. Кадастрові номери земельних ділянок стануть недоступними для громадськості, а юридичні особи зможуть використовувати будь-яку контактну адресу, яка не обов’язково є фактичною. Крім того, обмежено доступ до інформації про інтелектуальну власність.

Раніше у застосунку «Дія» запрацювала нова функція. Відтепер послугу обміну посвідчення водія можна всього за кілька кліків у вашому смартфоні. Документ можна оформити тільки у цифровому, або у комбінованому форматі (пластикова картка + електронне посвідчення).

