Тестування, вакцинація та додаткові обмеження: у РНБО оприлюднили рекомендації для протидії штаму "Дельта" в Україні

Тестування, вакцинація та додаткові обмеження: у РНБО оприлюднили рекомендації для протидії штаму "Дельта" в Україні

В Україні зафіксовано два випадки штаму "Дельта".

В Україні виявили перших два випадки небезпечного індійського штаму коронавірусу, відомого як "Дельта". У зв'язку з цим РНБО розробила рекомендації для українців та державних установ щодо протидії розповсюдженню "Дельта".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби РНБО.

У РНБО вважають, що через активне поширення "індійського" штаму необхідно: запровадити додаткові ефективні обмеження, аби попередити поширення "Дельта" в Україні, прискорити темпи вакцинації та забезпечити її доступність, особливо для уразливих до COVID-19 верств населення (осіб віком 60+), пришвидшити інформаційно-просвітницьку роботу серед населення щодо необхідності застосування засобів індивідуального захисту, важливості та безпечності імунопрофілактики.

Також важливим є раннє виявлення штаму, посилення якісного відстеження контактних осіб, посилення лабораторної складової для виявлення нового штаму та інших різновидів мутацій цього вірусу.

Крім того, на думку учасників наради, необхідним є удосконалення українських протоколів лікування та посилення готовності медзакладів надавати допомогу пацієнтам із діагнозом COVID-19 у випадку масової захворюваності. Важливо також вакцинувати максимальну кількість персоналу закладів охорони здоров’я, які надають допомогу таким пацієнтам.

Серед вірогідних шляхів потрапляння нового штаму до України у РНБО називають такі країни: як Індія, Велика Британія, Португалія та Російська Федерація, а також Польща, Румунія та Словаччина. У цих країнах спостерігається циркуляція цього штаму. Загалом, за словами фахівців, нині поширення варіанту "Дельта" зафіксовано вже у 92 країнах.

Коронавірус_інфо

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ закликає українців тимчасово не їздити до країн, де спостерігається найбільший спалах так званого "індійського" штаму коронавірусу.

Як повідомлялося, у НАН викликає занепокоєння швидке поширення так званого індійського штаму "Дельта" в європейських країнах. У разі його потрапляння до України, ця мутація коронавірусу може розповсюдитися регіонами швидше, аніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки.

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