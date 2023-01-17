Тетянин день 2023 року: історія свята, народні прикмети, сильна молитва

Щорічно віряни святкують 25 січня Тетянин день, вшановуючи пам'ять священномучениці Тетяни. Читайте в матеріалі ТСН.ua все про це свято, що не можна робити і яку молитву прочитати для захисту.

За церковними переказами, свята Тетяна жила в Римі у II-III столітті, коли на християн відбувалися жорстокі гоніння. Була вона донькою римського проконсула, який вів благочестиве життя та був вірним християнином. Коли дівчині було всього 18 років, вона присвятила своє життя Господу, стала дияконисою та допомагала бідним. Особливо опікувалася Тетяна вагітними та хворими.

Коли на престол у Римі взійшов 16-річний Олександр Север, вся влада зосередилася фактично в руках його префекта Ульміяна, який був відомий своїм жорстоким ставленням до християн. Дізнався він, що Тетяна сповідує віру в Бога. Спочатку він намагався вмовити дівчину відступитися від своєї віри. Однак вона не зреклася Бога, тому її піддали жорстоким тортурам. Надворі тоді був 226 рік.

В полоні язичників Тетяна постійно молилася. Господь почув її молитви і наслав землетрус. Також він завжди зцілював всі її рани від тортур. Навіть дикі звірі не нападали на Тетяну, а просто лагідно лизали її ноги. А потім ще й розтерзали одного з її мучителів. Християнку стратили 235 року 12 (25) січня, відсікши їй голову.

Церква зарахувала дівчину до лику святих. Відтоді 25 січня православні, а 12 січня католики вшановують пам'ять священномучениці Тетяни.

Народні прикмети і повір'я

Про це свято в народі з давніх-давен говорили так: "Тетяна і коровай пече, і доріжки по річці б'є, і хоровод веде!". На Тетянин день пекли хліб у формі сонця, ніби запрошуючи світило якнайшвидше повернутися до людей. Їли такі короваї всією сім'єю, щоб кожному дістався "шматок сонця".

Існували також особливі прикмети, на які звертали увагу під час випікання короваю:

на хлібі з'являється "горбочок" — чекайте на удачу;

якщо поверхня рівна, тоді сімейне життя буде спокійним;

трохи підгорів коровай, тоді цю скоринку давали з'їсти молодій дівчині, щоб вона могла легко переносити різні труднощі;

якщо з'явилачя тріщина — чекайте на сварки.

Тетянин день: що не можна робити

Не варто цього дня лаятися та сваритися, також намагайтеся не лихословити і не обманювати інших. Також Церква забороняла займатися важкою домашньою роботою, рукоділлям. Однак і серед хаосу та безладу також не можна було перебувати.

Якщо людина попросила вас про допомогу, їй не можна відмовляти. Інакше вас наздоженуть ті ж нещастя.

Яку молитву прочитати на день Тетяни Римської

Цю молитву читають, щоб отримати зцілення від важких хвороб, а також захистити маму та новонароджене дитя:

Пресвята мучениця Тетяно! Торжествуєш нині у славі вічній, від днів юності ти обіцяла Богові бути служителькою Церкви, цнотливість ти зберегла і полюбила Господа більше за всі блага!

До тебе ми молимося і тебе просимо: вислухай наші сердечні благання і, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до божественних істин, введи нас на шлях чеснот, виблагай нам у Бога ангельську охорону, вилікуй наші рані, подаруй старість безболісну і безбідну, відвідай нас, сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми возсилали хвалу Господу нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь.