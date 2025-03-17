Тетяну Крупу офіційно звільнили з посади керівниці Хмельницької обласної МСЕК

Їй надіслали лист, у якому повідомили про звільнення та необхідність передати трудову книжку.

Тетяна Крупа, яку підозрюють у незаконному збагаченні, втратила посаду очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Її звільнення набуло чинності 24 лютого 2025 року.

Про це повідомив перший заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук "Суспільному".

Рішення про ліквідацію МСЕК супроводжувалося офіційним інформуванням усіх працівників, включно з Крупою. Їй надіслали лист, у якому повідомили про звільнення та необхідність передати трудову книжку.

"З 24 лютого 2025 року Тетяна Крупа офіційно звільнена", – підтвердив Гончарук, зазначивши, що відповідне розпорядження набуло чинності після двомісячного перехідного періоду, передбаченого законодавством.

Раніше МСЕК поінформувала Крупу про звільнення поштою. Відповідно до первинного плану ліквідації комісії, її мали звільнити 18 березня 2025 року. Водночас у МСЕК повідомили, що її заробітна плата становила 35 290 гривень на місяць, однак виплати припинили ще 5 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, під час обшуків у трикімнатній квартирі родини керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи правоохоронці знайшли 5 млн 244 тис. дол., 300 тис. євро та понад 5 млн грн.