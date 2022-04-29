Теза про «смерть» телебачення під час війни дещо перебільшена - Валерій Варениця

Валерій Варениця, комерційний директор 1+1 media, в колонці для «Детектор медіа» розповів про ринок реклами в Україні, як відновлюється телебачення та яких змін чекати найближчим часом.

Телевізійна реклама повільно, але повертається в ефір загальнонаціональних каналів. Чи задоволені ми попитом? Звісно, що «так», бо це «щось» — значно більше, ніж нічого. Наша група першою призупинила рекламу і так само однією з перших її поновила. Пропозиція ринку поки що обмежена, й ми не розміщуємо рекламу на флагманському каналі групи 1+1, який продовжує транслювати телемарафон «Єдині новини» (спільний проєкт українських телегруп), але канали 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС і Бігуді вже доступні для рекламодавців.

Варто зазначити, що саме «Єдині новини» є найбільш популярним телевізійним продуктом. Згідно з даними Київстар ТБ, його дивляться щонайменше 40% глядачів щодня. Приємно те, що канал 1+1 є безумовним лідером телемарафону зі щоденною часткою 19,3% за минулий тиждень (18-24 квітня), що порівняно з каналом «Україна», частка якого 1,7%, чи з «Інтером» з 0,7% говорить про силу бренда й довіру глядача.

За відсутності даних про телеперегляд від компанії Nielsen, цікаво подивитися на дані компанії Big Data щодо ситуації на ТВ-ринку: так, частка групи 1+1 media за останній тиждень склала 20,5%, що лише на 0,5% менше за лідера — компанії SLM. МГУ має трохи більше 9%, а всі канали групи «Інтер» не збирають і 4,5%. Якщо ж з цих показників забрати канали, що транслюють «Єдині новини», то, наприклад, сумарна частка двох телегруп — МГУ та «Інтера» — ледве досягає 4%. За даними від Київстар ТБ, ця цифра навіть менша 2%, саме вони втратили найбільше за останні два місяці. Канали ж групи 1+1 media навіть приросли, особливо ТЕТ і ПЛЮСПЛЮС, тому теза про «смерть» телебачення під час війни дещо перебільшена. Швидше, треба констатувати про його переформатування, що є добрим підґрунтям для післявоєнного оновлення.

Повертаючись до реклами, мушу сказати, що в умовах відсутності піплметричних досліджень, ми повернули застарілий, але єдино прийнятний на сьогодні принцип продажу реклами — «послотово», тобто не за рейтингами, а за кількістю виходів. Погоджуюсь, що це не так зручно, як було раніше, але це реалії, з якими нам жити до кінця 2023, а, може, й довше. Це залежатиме від того, коли відновляться повноцінні дослідження.

На сьогодні ми продаємо на ринку пакетну угоду з 4 каналів нашої групи за єдиною ціною — 1000 гривень за 30 секундний вихід на одному каналі. Ціни фіксовані й не змінюються залежно від бюджету чи часу виходу. Для компаній, які продовжують працювати й рекламуватися на ринку Росії — діє 50% націнка. Є низка компаній, яким ми повністю відмовляємо в розміщені навіть за завищеними цінами. Усе розміщення здійснюються за умови 100% попередньої оплати. Така цінова пропозиція діятиме до 1 червня, після чого, залежно від попиту, ми залишаємо за собою право переглянути умови.

Крім прямої реклами, ми поновили й спонсорські продажі. Краща ранкова програма 2021 року «Сніданок з 1+1» виходить паралельно на двох каналах медіагрупи — 2+2 й ТЕТ. Судячи з реакції глядачів в соцмережах — це лише збільшує аудиторію. Саме «Сніданок» став нашим основним майданчиком для інтеграційного спонсорства, інтерес до якого поступово відновлюється.

Ми постійно вивчаємо попит на ринку й готові оперативно відновлювати за потреби «мирний» ефір наших каналів. Так, сьогодні ми не все можемо собі дозволити й не все буде доречним, але життя триває. І цифри благодійного концерту гурту «Океан Ельзи» під назвою «І все буде добре» з київського метрополітену чи останнього матчу «Динамо» з дортмундською «Боруссією» підтверджують, що ми на правильному шляху.