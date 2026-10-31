The Economist назвав рекордні втрати Росії у війні проти України

Окупанти / © Associated Press

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Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення до України можуть становити від 1,4 до 2,1 млн військових убитими та пораненими. Кількість загиблих — від 374 до 770 тисяч.

Такі підрахунки наведені в новому дослідженні видання The Economist.

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Оцінка загиблих російських військових суттєво зросла порівняно з попередніми підрахунками.

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У травні 2026 року видання оцінювало кількість убитих у 280−518 тисяч, а загальні втрати — у 1,1−1,5 млн осіб.

У липні 2025 року ці показники становили відповідно 190−350 тисяч загиблих і 900 тисяч — 1,3 млн убитих та поранених.

Для порівняння, сайт UALosses, який відстежує українські військові втрати, наводить дані про 116 тисяч загиблих українських військових і ще 106 тисяч зниклих безвісти.

Водночас дослідження The Economist фіксує активізацію бойових дій на дальніх відстанях. За три місяці українські війська просунулися на 73 квадратні кілометри, нівелювавши приблизно половину територіальних здобутків Росії за цей рік.

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Зазначимо, загальні бойові втрати російської армії у війні проти України станом на 31 жовтня 2026 року за даними Генерального штабу ЗСУ становлять орієнтовно 1 588 170 осіб вбитими та пораненими (включно з +1 670 за останню добу). У середньому в жовтні Росія втрачала за добу 1750 військових.

Російська служба британського мовника BBC спільно з виданням «Медіазона» в оприлюднених 9 жовтня даних встановили, що від початку російського повномасштабного вторгнення до України на фронті загинули щонайменше 276 113 російських військових. Понад 7,8 тисяч з них — офіцери російської армії й інших силових структур. У зведенні враховано лише тих, чиї імена вдалося встановити за відкритими джерелами. Реальні цифри втрат можуть бути набагато вищими, щоразу вказують автори дослідження — за оцінками НАТО, до пів мільйона.

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