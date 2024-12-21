The Guardian пише, що людей з ППО відправляють у піхоту: що відповів Генштаб

Твердження про "переведення ППО в піхоту" Генштаб називає "недостовірним та некоректним".

Генеральний штаб ЗСУ спростовує інформацію британського видання The Guardian, що нібито підрозділам ППО наказали вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту.

Про це пише пресслужба Генштабу.

"З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас, це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба", – йдеться в повідомленні, яке фактично підтверджує, що з ПС дійсно забирають особовий склад.

Генштаб пояснює, що у Повітряних силах є військовослужбовці різних військово-облікових спеціальностей. У даному випадку йдеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони ПС ЗСУ, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки.

"Ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне – втримати фронт. На виконання цієї першочергової задачі і спрямовані рішення про переведення в бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів", – пояснює пресслужба.

Генштаб запевняє, що кількість збитих російських "шахедів" аж ніяк не зменшилася, а протиповітряна оборона ПС ЗСУ якісно виконує свої завдання.

Про яку статтю йдеться

The Guardian з посиланням на два джерела в підрозділах ППО повідомляло, що нібито дефіцит на фронті в Україні став настільки гострим, що Генеральний штаб наказав "і без того виснаженим підрозділам ППО" вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту.

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"Це досягає критичного рівня, коли ми не можемо бути впевнені, що протиповітряна оборона може функціонувати належним чином", – сказало одне з джерел.

За словами джерела, командири можуть використати накази відправити на фронт неугодних солдатів як покарання. Існує також побоювання, що, маючи важливі знання про українські позиції та тактику протиповітряної оборони, ці солдати видадуть важливу інформацію, якщо їх захоплять у полон росіяни на фронті.

"Ці люди знали, як працює протиповітряна оборона, деякі з них пройшли навчання на Заході та мали реальні навички, а тепер їх відправляють на фронт воювати, до чого вони не мають жодної підготовки", – зазначило джерело The Guardian.

Раніше президент Зеленський сказав, чи є просування у питанні додаткових систем ППО для України.

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