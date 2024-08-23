The New York Times показало героїзм українських жінок, які під час війни стають шахтарками

Одне з провідних світових медіа, The New York Times, побувало на шахтах компаній Метінвест і ДТЕК. І розповіло історії українських жінок, які в скрутні для країни часи опановують історично чоловічі професії.

Вже 130 жінок почали працювати під землею на шахті в Павлограді від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, пише видання. Вони працюють інспекторками з техніки безпеки на конвеєрах, які підіймають вугілля на поверхню, або керують поїздами, що курсують між різними ділянками шахти.

«Їхня допомога величезна, оскільки багато чоловіків пішли воювати й більше не можуть працювати», — каже Сергій Фараонов, заступник директора шахти, що належить ДТЕК. За його словами, мобілізували близько 1000 чоловіків-працівників шахти, а це приблизно п’ята частина всього персоналу. Щоб компенсувати цей дефіцит, шахта прийняла на роботу 330 жінок", - вказує видання.

Це відображає загальноукраїнську тенденцію, коли жінки все частіше обіймають посади, на яких раніше переважали чоловіки, через скорочення кількості працівників-чоловіків. Вони стають водійками вантажівок та автобусів, зварювальницями на металургійних заводах та працівницями на складах. Тисячі жінок також добровільно долучилися до армії, пише The New York Times.

"Збільшення кількості жінок у робочих професіях особливо помітне в гірничодобувній промисловості. Тепер їх можна часто зустріти в ліфтових шахтах, які спускають працівників на глибину. Вони кажуть: пішли працювати на шахту в Покровську, яка належить Групі Метінвест, тому що компанія пропонувала стабільну роботу в умовах зруйнованої війною економіки", - пише видання.

Компанії також намагаються залучити більше жінок на ринок праці за допомогою навчальних програм.

Шахта в Покровську на початку цього року започаткувала програму, що дала змогу 32 жінкам працювати під землею. Шведська громадська організація Reskilling Ukraine пропонує пришвидшені навчальні курси для жінок, які бажають стати водійками вантажівок. Цього року подали заявки понад 1000 жінок, але організація має кошти на навчання лише 350, повідомляє Олександра Панасюк, координаторка програми.

На павлоградській шахті кілька жінок, найнятих на роботу під час війни, тепер сподіваються зробити кар’єру. Каріна Яцина, колишня няня, а нині операторка конвеєрної стрічки, говорить, що вона хотіла б стати електромеханіком. «Я про це думала. Мені тут подобається», — каже вона.