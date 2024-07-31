The Telegraph: Україна вже застосовувала F-16 – яким чином

У виданні з посиланням на ВПС України стверджують, що літаки використовувалися лише для протиповітряної оборони.

Україна здійснила перші бойові вильоти винищувачів американського виробництва F-16 після довгоочікуваного прибуття.

Про це пише The Telegraph.

За інформацією видання, літаки поки що використовувалися лише для протиповітряної оборони.

"Представник ВВС України цього не заперечував", – зазначили у виданні. Хоча Київ офіційно не підтвердив отримання літаків.

Новини про прибуття F-16 з'явилися після того, як Росія запустила одну із своїх найбільших аткак безпілотниками проти України з початку повномасштабного вторгнення.

Журналісти нагадали, що Україна очікує отримати 79 літаків F-16 від Бельгії, Данії, Норвегії та Нідерландів.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 липня, видання Bloomberg повідомило, що Україна нарешті отримала перші винищувачі F-16. Офіційного підтведження цієї інформації не було. У Білому домі також відмовилися відповідати на це питання.

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