The Times розповіло про секретний батальйон, який запускав дрони по Москві

Атака на Москву / © ТСН.ua

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Батальйон «Kairos» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра», який здійснює далекобійні удари по території Росії, залишається одним із найбільш засекречених у структурі Сил безпілотних систем ЗСУ та вважається пріоритетною ціллю для російських військ.

Про це пише The Times, журналісти якого поспілкувалися із бійцями цього підрозділу.

Видання наголошує, що військові в батальйоні «Kairos» повинні утримуватися від алкоголю, приховувати місце своєї служби від друзів та родини й регулярно проходити перевірку на поліграфі, щоб підтвердити, що вони не розголосили жодної засекреченої інформації.

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За словами військових, головна мета атак вглиб території держави-агресорки — змусити керівництво РФ усвідомити ціну продовження війни.

«Ми намагаємося зробити війну для них надто дорогою, щоб її продовжувати, і підштовхнути до миру», — заявив офіцер із позивним Рей.

Він також наголосив, що сучасні безпілотники здатні уражати будь-які стратегічні об’єкти противника.

«Для дрона немає різниці — нафтопереробний завод, порт… чи Кремль», — сказав військовий.

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Підрозділ систематично готував удари по Москві

За інформацією видання, перед початком масштабних атак на Московський регіон батальйон упродовж двох місяців послідовно знищував російські системи протиповітряної оборони на підступах до столиці РФ.

«Ми діємо як батальйон приблизно 200 днів, і за цей час уразили близько 200 цілей», — зазначив Рей.

Він додав, що удари поставили російське командування перед складним вибором: посилення захисту Москви автоматично послаблює інші напрямки, зокрема окупований Крим.

«Тепер Путін бачить, як горить Росія»

Командир роти з позивним Панама заявив, що українські військові фактично змінили саму логіку сучасної війни.

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«Кілька років тому Путін заявляв усім, що зможе завоювати нас за три дні. Тепер він бачить, як горить Росія. Не ми це почали, але ми віддячуємо їм. Справедливість настала», — сказав він.

За словами офіцера, технології зробили неможливим існування безпечного тилу для держави-агресора.

«Коли ви відчуваєте запах війни біля власного порогу, ви сприймаєте її зовсім інакше, ніж коли дивитеся телевізор», — наголосив Панама.

Далекобійні операції ЗСУ стрімко нарощуються

The Times зазначає, що «Kairos» відіграє одну з ключових ролей у програмі глибоких ударів Сил безпілотних систем України. Підрозділ майже щодня запускає ударні дрони по цілях у Росії та на окупованих територіях, координуючи свої дії з іншими українськими формуваннями.

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Минулого тижня українські безпілотники уразили низку нафтогазових об’єктів, підприємства оборонної промисловості та військові логістичні бази в різних регіонах РФ. Деякі цілі розташовувалися на відстані понад 1500 кілометрів від українського кордону.

«Ми можемо вражати цілі, яких ніколи не досягли б як штурмовий підрозділ, і робити це щодня», — підсумував Рей.

Удари по Москві — Україна дістала «серце» Росії

Нагадаємо, влада Москви заявила, що від початку доби 4 липня сили протиповітряної оборони нібито знищили 16 безпілотників, які, за твердженням російської сторони, прямували до столиці РФ.

У середу, 1 липня, під Москвою — у Люберцях — спалахнула електропідстанція, внаслідок чого частина міста залишилась без світла. Місто розташоване всього за 15 км від столиці РФ.

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Раніше видання The Economist припустило, що оголошена президентом України Володимиром Зеленським 40-денна кампанія ударів по території Росії є не лише військовою, а й політичною стратегією, покликаною змусити Кремль перейти до предметних переговорів до серпня — саме в той момент, коли російське керівництво вирішуватиме, чи розпочинати новий осінньо-зимовий наступ.

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