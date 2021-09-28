Тхне котячими випорожненнями: у Чернігові жінка подала до суду на сусідку та вимагає 25 тис. грн

Тхне котячими випорожненнями: у Чернігові жінка подала до суду на сусідку та вимагає 25 тис. грн

Жінка каже, що через неприємний запах у неї почалася алергія.

У Чернігові Світлана Пєнкіна, яка мешкає в одній із багатоповерхівок на проспекті Перемоги, подала до суду на сусідку згори. Вона вимагає 25 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди через затоплення котячою сечею.

Про це пише Суспільне.

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Каже, жінка тримає від 7 до 15 котів та майже за ними не доглядає. Третій рік у квартирі Світлани тхне котячими випорожненнями, через що в неї розвинулась алергія, а на стелі в кухні з’явилися вологі жовті плями.

Власниця тварин живе на третьому поверсі разом зі своїм сином. За словами сусідів, на контакт жінка не йде ні з ким.

Щоразу після підтоплення Світлана Пєнкіна викликала працівників ЖЕКу. Востаннє вони були тут минулого тижня.

За словами начальниці дільниці з обслуговування житлового фонду №3 Світлани Криволап, плями на стелі не від поривів чи протікань у квартирі зверху, а через необережність її мешканців.

"Плями на стелі кухні у квартирі №19 свідчать про те, що, дійсно, відбувається якась необережність мешканців 22 квартири. Там сморід навіть на сходовій клітині. Ще при вході в під’їзд відчувається суттєвий запах і в квартирі. У 22 квартирі кількість котів порахувати дуже складно. Коли зайшов слюсар, то навіть ногу не міг поставити на підлогу, бо там всюди були коти", – розповіла Світлана Криволап.

Світлана Пєнкіна замовила судову експертизу матеріальної шкоди. У серпні Деснянський районний суд Чернігова присудив Світлані 25 тисяч моральної та матеріальної шкоди, а також – примусове вилучення тварин.

Власниця котів з цим рішенням не погоджується та подала апеляційну скаргу, досі її не розглянули.

Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік заливає своїх сусідів. Страждають від нього мешканці трьох нижніх поверхів. Люди скаржаться, що чоловік веде асоціальний спосіб життя і виніс із квартири навіть ванну, тож воду тепер зливає просто на підлогу.

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