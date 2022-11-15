"Тхне не від солдата, а від тих, хто його зневажає": Кулеба відреагував на історію з військовим, якого вигнали до тамбура

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, вважає, що проблема не в солдаті, а в неповазі до військовослужбовців.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на скандал з українським військовим, який повертався потягом до Києва, і якого випровадили з вагону попутники через нібито неприємний запах.

Свої думки очільник МЗС висловив на своїй сторінці в Мережі.

"Історія українського солдата, якого образили у потягу через нібито поганий запах, нагадала мені іншу історію. У 2008 році я летів внутрішнім рейсом у США між двома штатами. Коли всі зайняли свої місця, стюардеса оголосила: “Шановні пасажири, сьогодні з нами на борту перебувають четверо військових, які повертаються додому з війни. Давайте подякуємо їм за їхню службу, привітавши оплесками”. Весь літак аплодував. Це був дуже людяний жест вдячності. Швидше за все, вони поверталися у той час з Іраку. Але навіть різне ставлення в американському суспільстві до тієї війни не вплинуло на шану до військових", - написав Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що правильно, що солдат заслуговує на повагу безвідносно до будь-якого контексту - політики, соціального статусу, культурних, естетичних чи ароматичних переконань, а в Україні повага до солдата має бути поза будь-яким контекстом, якщо ти українець і це український солдат.

"Складно встановити всі деталі цієї історії, але прочитавши все, що зараз про неї відомо, висловлюю свою вдячність та повагу до українського солдата, Віктора Івановича Якименка. Я бажаю йому гарно провести відпустку з рідними, до яких він повернувся з Донбасу. Саме завдяки їм ми всі живемо у вільній та незалежній Україні. І ті, хто трапився на його шляху в цьому потягу та не пройшов тест на звичайну людську гідність та вдячність, забули, що теж їздять в поїзді завдяки їм. Причому працівники УЗ себе повели професійно. Судячи з усього, проблема аж ніяк не в них, а якраз в сусідах військового, яким щось там нібито «тхнуло». Тхне не від солдата, а від тих, хто його зневажає", - вважає Кулеба.

Він додав, що в Україні потрібно виховати таку ж повагу до військових, як це роблять в США.

Нагадаємо, що у поїзді на Київ стався скандал. Військовослужбовця ЗСУ, який повертався з Донеччини до столиці у відпустку, сусіди у вагоні вигнали в тамбур, нібито через поганий запах. :Захисник їхав до місця призначення, стоячи в тамбурі 7 годин.

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