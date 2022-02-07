"Ти що дверима грюкаєш, с*ка?": у Запоріжжі таксист жорстоко побив пасажирів, які зробили йому зауваження

"Ти що дверима грюкаєш, с*ка?": у Запоріжжі таксист жорстоко побив пасажирів, які зробили йому зауваження

В лікарні у потерпілого чоловіки діагностували гематоми повік та контузію. Водій з місця події втік.

У Запоріжжі водій служби таксі накинувся на пасажирів, які зробили йому зауваження. Таксист побив клієнтів за “передчасний простій”.

Про це користувачі написали у соціальних мережах.

Також читайте В Одеській міськраді сталася бійка (відео)

Як стало відомо, водій популярної української служби таксі підтвердив замовлення. Проте, перш ніж приїхати за адресою, ввімкнув “простій”, через що з клієнтів почали списуватися гроші.

Згодом, коли шофер все ж таки прибув на місце, пасажири зробили йому зауваження, на що водій відповів: "Ти що дверима грюкаєш, с*ка?". Після чого накинувся на клієнтів із кулаками.

Шофер завдав місцевим мешканцям тілесних ушкоджень і втік з місця події. Потерпілі звернулися за медичною допомогою. В лікарні у потерпілого чоловіки діагностували гематоми повік та контузію.

Нагадаємо, що у Дніпрі водій таксі вистрілив у водія, який підрізав його на дорозі.

Читайте також: