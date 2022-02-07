"Ти що дверима грюкаєш, с*ка?": у Запоріжжі таксист жорстоко побив пасажирів, які зробили йому зауваження

В лікарні у потерпілого чоловіки діагностували гематоми повік та контузію. Водій з місця події втік.
У Запоріжжі водій служби таксі накинувся на пасажирів, які зробили йому зауваження. Таксист побив клієнтів за “передчасний простій”.
Про це користувачі написали у соціальних мережах.
Як стало відомо, водій популярної української служби таксі підтвердив замовлення. Проте, перш ніж приїхати за адресою, ввімкнув “простій”, через що з клієнтів почали списуватися гроші.
Згодом, коли шофер все ж таки прибув на місце, пасажири зробили йому зауваження, на що водій відповів: "Ти що дверима грюкаєш, с*ка?". Після чого накинувся на клієнтів із кулаками.
Шофер завдав місцевим мешканцям тілесних ушкоджень і втік з місця події. Потерпілі звернулися за медичною допомогою. В лікарні у потерпілого чоловіки діагностували гематоми повік та контузію.
Нагадаємо, що у Дніпрі водій таксі вистрілив у водія, який підрізав його на дорозі.
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