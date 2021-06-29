"Ти чого мені тикаєш": у Дніпрі через фамільярність почубилися пасажир і водій автобусу (відео)

"Ти чого мені тикаєш": у Дніпрі через фамільярність почубилися пасажир і водій автобусу (відео)

Пасажирові не сподобалося, що водій на нього "тикнув" і стався конфлікт.

У Дніпрі у маршрутному автобусі сталася бійка. Через "тикання" почубилися пасажир та водій тролейбусу.

Відео конфлікту виклали у Мережу.

На кадрах видно як пасажир та водій кулаками з'ясовували свою правоту. Їх рознімали інші пасажири.

"Сів в маршрутку, їду, водій попросив передати за проїзд, оплачую і показую посвідчення (за іншого пасажира), на що отримую питання: "що ще за посвідчення?". Відповідаю: "Почитайте", Водій: "в камеру потрібно показувати". Я показав. Далі словесна перепалка, під час якої він мені каже: "Ти взагалі сядь і їдь мовчки", - розповідає про причину конфлікту пасажир.

За його словами, вони з водієм сперечалися до кінцевої, де водій вийшов з-за керма, і конфлікт набрав обертів. Пасажир дістав телефон і хотів зняти подію, а водій вибив його з рук. Далі сталася бійка.

Чи звертався хтось з учасників бійки до правоохоронних органів, наразі невідомо.

У Дніпрі через фамільярність почубилися водій автобусу та пасажир

Нагадаємо, щов Одесі на концерті скандального російського репера Басти побилися дівчата. Конфлікт стався в VIP-зоні.

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