Ті, хто не оновив дані, перебувають у розшуку поліції – Івано-Франківський ТЦК

Співробітники ТЦК щодня виявляють військовозобов’язаних, які не оновили дані, під час заходів з оповіщення і передають поліції.

Військовозобов'язані українці, які не оновили свої військово-облікові дані або не мають військово-облікових документів, є порушниками обліку та перебувають у розшуку поліції.

Про це тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Андрій Мороз сказав у інтерв’ю "Західному кур'єру".

Як ТЦК виявляють порушників військового обліку?

Мороз зазначив, що ті, хто не оновив свої військово-облікові дані, автоматично стали порушниками військового обліку, їм загрожує адміністративна відповідальність.

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"Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають поліції", – зазначив представник ТЦК.

Він додав, що порушниками обліку є й ті військовозобов'язані, які не мають належних військово-облікових документів. Є також категорія громадян, які мають право на відстрочку, але з якихось причин не оновили дані.

"Ті, хто має військово-облікові документи невстановленого зразка – також порушники. Таких людей багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності", – розповів Мороз.

Потім у ТЦК актуалізують усі дані військовозобов’язаного. Якщо він підлягає мобілізації, то автоматично проходить військово-лікарську комісію.

"Якщо стан здоров’я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона не має права на відстрочку, то для неї відразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу", – пояснив представник ТЦК.

Він зазначив, що закон про мобілізацію і постанова уряду №560 від 16 травня дещо спростили роботу ТЦК.

"Найкорисніша новація – це, звичайно, оновлення військово-облікових даних. Тепер ми маємо актуальні дані про військовозобов’язаних, їх місце реєстрації, номер телефону. Адже багато осіб зареєстровані були за однією адресою, а проживали за іншою. Таким чином ми не могли вручити цим військовозобов’язаним повістки, бо не знали їхнього місця перебування", – розповів Мороз.

Зміни у законодавстві дозволяють військкоматам зібрати актуальні дані про військовозобов’язаних і внести їх до системи "Оберіг".

"Тепер ми розуміємо, де людина живе, як з нею можна зв’язатися, де вона працює", – зазначив т. в. о. заступника начальника Івано-Франківського ТЦК.

До слова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про зміни в законодавстві щодо мобілізації, зокрема про перевірку військово-облікових документів.

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