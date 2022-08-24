"Ті, хто за неї воюють, знають її смак": Залужний привітав українців з Днем Незалежності

Незалежність - це відповідальність, що лежить на твоїх плечах.
Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, які готові за неї боротися.
Про це йдеться у привітанні головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з нагоди Дня Незалежності, опублікованому на його каналі в Telegram.
"Як можна відчути Незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що вʼїдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз", - зазначив він.
Залужний зауважив, що Незалежність - це відповідальність, "що лежить на твоїх плечах".
"Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті”, - каже головнокомандувач.
Також він нагадав, якою ціною Україні дається право на незалежність.
“Незалежність має голос. Це голос предків. Вони гинули в боях, в ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперій. Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни. Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися ”, - сказав Залужний.
Головнокомандувач також подякував захисникам і захисницям України.
“Маю за честь служити разом з вами. Вічна памʼять полеглим героям! Вічна слава живим! Слава Україні!”, - наголосив він.
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