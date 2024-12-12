"Ти інвалід на голову?": поліція жорстко "заламала" ветерана війни з інвалідністю на Дніпропетровщині

Працівники поліції “заламали” ветерана війни. У мережі пишуть, що він ніс службу у найбільш гарячих точках фронту і отримав важке поранення. Відео конфлікту чоловіка із правоохоронцями вже розлетілося соцмережами.

Усі подробиці – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Дивіться відео: “ТИ ІНВАЛІД НА ГОЛОВУ”?! Поліція жорстко “заламала” ветерана війни з інвалідністю

Скандал на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині у місті Самар працівники поліції жорстко затримали військового з інвалідністю. Подія сталася увечері 11 грудня. Після непорозуміння з патрульними щодо нібито порушення ПДР, до водія застосували грубу фізичну силу, вклали на асфальт, заламали руки і надягли наручники. Поки ветерана упокорювали кайданками, він просив поводитись по-людськи, кричав, що у нього зібрана по шматочках рука і вставлена пластина, але поліціянти на це не зважали, російською мовою застерігаючи ветерана "не сопротивляться". Один із патрульних назвав ветерана "інвалідом на голову". Військовий зафільмував "спілкування" з правоохоронцями на телефон і відповідне відео оприлюднили в Мережі.

Ким виявився затриманий

Правоохоронці силою затримали чоловіка. У неофіційному Telegram-каналі 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади заявили, що постраждалий - військовий 25-ї окремої повітряно-десантної бригади з позивним Ямаха, який після важкого поранення має металеву пластину в руці. Сам затриманий описав ситуацію так:

"Сьогодні мене було заарештовано за вимогу предоставити до ознайомлення документи працівників поліції, як вони самі затверджують, затримали мене за дрібне хуліганство(тобто мати відносно правопорушень та знущань з боку поліцейських), правопорушень мого автотранспортного засобу не було, що підтверджує відсутність постанови та фактичних доказів, чого не сказати про їх авто, поліцейський спочатку знущався, що не розуміє про які документи йде мова і що в нього їх багато, на моє неодноразове зауваження що я інвалід, сказав що я інвалід на голову (далі в відео) навіть не знаючи, що я зазнав тяжких фізичних та психічних порушень на війні і по теперішній час лікуюсь вже більше півтора року. Хочу добитися правосуддя та показати народу, з чим стикнувся я повернувшись з війни! Прошу надати розголосу, бо я налаштований йти до кінця і бути вірним присязі захищати народ України! (С) Ямаха"

Реакція поліції

Після того, як відео завірусилося й подія набула розголосу, у поліції відреагували попереднім офіційним поясненням.

"Поліція Дніпропетровської області проводить перевірку щодо дій правоохоронців. У соцмережах поширилось відео, де поліцейські на вулиці затримали чоловік-а. За цим фактом керівництвом главку розпочато службову перевірку, аби встановити правомірність дій наряду поліції на місці події. Зʼясовуються усі обставини. Інформацію буде оновлено."

Раніше у Мережі з’явилось відео жорсткого затримання ветерана війни правоохоронцями у Новомосковську Дніпропетровської області

Читайте також: