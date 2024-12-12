"Ти інвалід на голову?": в Мережі з’явилось відео жорсткого затримання ветерана війни поліцейськими

У Мережі з’явилось відео жорсткого затримання ветерана війни правоохоронцями у Новомосковську Дніпропетровської області.

Відео виклали у telegram-каналі "ТСН новини".

За словами ветерана 25-ї окремої повітряно-десантної бригади з позивним “Ямаха”, конфлікт із поліцейськими почався, коли він попросив їх пред’явити службові посвідчення. Однак, за його словами, правоохоронці проігнорували прохання, а згодом застосували силу, поваливши його на землю.

Відео затримання ветерана

Військовий зазначив, що вже два роки лікує фізичні та психологічні травми, отримані під час бойових дій.

На оприлюднених кадрах також чутно, як один із правоохоронців звертається до ветерана з фразою: “Ти інвалід на голову?”.

У відповідь на інцидент, правоохоронні органи заявили про початок службової перевірки, щоб встановити правомірність дій поліцейських, які брали участь у затриманні.

Нагадаємо, що медики пропонували тяжкопораненому військовослужбовцю ЗСУ заплатити за підтвердження інвалідності.