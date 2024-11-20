Ті, кого не зламати: Кулеба показав символічне татуювання на руці (фото)

Вчора, 19 листопада, було 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення. Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба показав символічне татуювання, звернувшись до українців. На його руці викарбувана фраза Тараса Шевченка "Ми не лукавили з тобою".

Світлину ексголова МЗС Дмитро Кулеба виклав на своїй сторінці в Instagram.

Татуювання Дмитра Кулеби / Фото з інстаграм-сторінки Дмитра Кулеби

Ми щодня робимо вибір

Вчора, 19 листопада, було 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення. Як акцентував Кулеба, виснаження, зневіра, смерть, жертовність, віра, життя – це щодення країни. Також є вибір: зупинитися або боротися. Кожен робить його щодня. Правда сувора:

швидкого кінця війни не буде;

без сильних змін країни зсередини і утримання на нашому боці сильних партнерів перемоги не буде;

поразка призведе до жахливих наслідків: втрати державності, різанини в масштабах всієї країни, і це буде набагато гірше ніж Буча і Маріуполь, бо ненависть ворога стала ще сильнішою.

Дипломат переконаний, що:

не слід впадати в розпач, адже Telegram і TikTok не показують реальність, а формують наші уявлення про неї;

боротися і поважати тих, хто бореться;

пишатися, що тоді, у 2022, встояли під страшним ударом Москви, адже це сталося вперше в нашій історії.

"Ми сильні, але треба ставати дедалі сильнішими", – запевнив Дмитро Кулеба.

Як відзначив дипломат, Тарас Шевченко якось написав в одному зі своїх листів до друга: "Я в марті місяці їду за гряницю, а в Малоросію не поїду, цур їй, бо там, окрім плачу, нічого не почую".

"Давайте не засмучувати Кобзаря, що ми за 180 років аніскільки не змінилися. Маємо оплакувати загиблих, чесно усвідомлювати силу ворога і власні вади, але ніколи не лукавити один з одним, вірити у кращу долю нашої прекрасної країни та людей і щодня працювати на неї. І ми самі, і ворог, і партнери мають чути, що нас не зламати. Слава Україні і українцям!", – підсумував колишній голова МЗС України.

Раніше йшлося про те, що за ці три роки повномасштабної війни українці вивчили напам'ять усі фрази наших партнерів – від "Київ за три дні" до "так довго, як це буде потрібно". Всі ми добре пам’ятаємо, як за тиждень до 24 лютого 2022 року міжнародні авіакомпанії припиняли польоти до України, а західні посольства поспіхом збирали речі й виїжджали, щоб вже ніколи не повернутися. Вони були переконані, що Росія захопить Україну, включно зі столицею, за три дні, максимум – за кілька тижнів.

Читайте також: