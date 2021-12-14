"Ти корова з дійками": під Харковом "безкоштовний" поліетиленовий пакет у магазині спричинив скандал (відео)

"Ти корова з дійками": під Харковом "безкоштовний" поліетиленовий пакет у магазині спричинив скандал (відео)

Подавчиня запропонувала дівчині "безкоштовний" пакет.

У місті Посад Харківської області в одному з продуктових магазинів стався скандал через поліетиленовий пакет. Покупчиню обурила його вартість, а продавчиня запропонувала оригінальний варіант виходу з ситуації.

Відео пакетного скандалу зняла покупчиня, і його виклали в телеграм-каналі "Типовий Харків".

Зазначається, що інцидент стався у Посаді. Дівчина прийшла придбати кілограм цукру на вагу, але відмовилася сплачувати за поліетиленовий пакет, який у цьому магазині від 10 грудня коштує 2 грн. Продавчиня не розгубилася і запропонувала жінці "безкоштовний" пакет - поліетиленову рукавичку і насипала в неї 1 кг цукру.

"Що вам не подобається. Вам безкоштовно погано і за гроші погано", - обурилася продавчиня.

Своєю чергою покупчиня зауважила, що у такому пакеті цукор не купуватиме.

"Я вам на корову схожа?", - запитала покупчиня.

"Та ти не те слово, корова з дійками", - парирувала роздратована продавчиня.

Чим закінчився конфлікт, наразі невідомо.

Нагадаємо, що від п'ятниці, 10 грудня, в Україні почала діяти заборона безоплатного поширення майже всіх пластикових пакетів, за винятком біорозкладних, а також торбинок для риби, м'яса, молочки чи крупи. За три місяці так звані "маєчки" взагалі мають зникнути з супермаркетів.

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