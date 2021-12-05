"Ти можеш щось зробити?": у Харкові блогер зняв на відео, як плює у патрульного поліцейського

Блогер облаяв поліцейського та намагався його спровокувати.

У Харкові блогер із Дніпра плюнув в обличчя патрульному поліцейському. Дніпрянин облаяв правоохоронця та провокував його на застосування сили.

Відео інциденту користувачі згодом завантажили до соціальних мереж.

На ролику видно, як патрульний поліцейський спілкується з чоловіком, який знімає його на камеру мобільного телефону та світить ліхтарем в обличчя. Коп кілька разів намагався закрити рукою джерело світла. Один із таких разів закінчився тим, що блогер плюнув в обличчя правоохоронцю.

"Що далі? Ти можеш щось зробити? Я тобі в е****о плюнув. У свиню плюнув. Я тобі казав: торкнеш мене — плюну”, — коментував свої дії блогер.

За всім цим із боку спостерігали інші блогери, які теж знімали все на камери мобільних телефонів. Внаслідок чого між поліцейським та блогером стався конфлікт, а також яка у нього розв'язка, зараз невідомо.

У коментарях до публікації користувачі обурилися поведінкою блогера.

Навіщо плювати в обличчя? Ти порушив його моральні цінності.

Хіба чоловік із камерою вчинив по-людськи, плюнув у поліцейського? Найкошмарніше, що на таких блогерів підписані наших дітей.

Нормальні люди після цього відпишуться.

Нагадаємо, що наречений співачки Анни Трінчер, скандальний блогер Олександр Волошин також 27 листопада, у День пам’яті жертв голодоморів, був на еротичній вечірці у Львові.

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