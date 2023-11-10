“Ти — на війні”: Ярош долучився до скандалу через російську мову на фронті

Екслідер "Правого сектору" погоджується з тим, що теперішня війна ведеться також і проти російської мови.

До мовного скандалу, який спровокувала екснардепка та мовознавиця Ірина Фаріон, розкритикувавши російськомовних бійців “Азову”, долучився екслідер “Правого сектору” та командувач “Української добровольчої армії” Дмитро Ярош.

У своєму дописі на Facebook цей громадсько-політичний діяч процитував кілька тез професора Петра Іванишина, який написав звернення до тих українських воїнів, що говорять російською.

Зокрема він підтримав думку про екзистенційну війну, яку ведуть РФ та Україна “на життя і смерть”.

“Для московитів українська національна держава, незалежна українська Україна – це смерть, смерть їх імперським амбіціям. Для нас же, для нашої країни й держави – смертю є їхній “рускій мір”. Проблема тільки в тому, що для них межі “руского міра” є межами їхньої імперії і вони проходять там, де звучить московська мова”, - зацитував він частину звернення Іванишина.

Дмитро Ярош погоджується з тим, що теперішня війна ведеться також і проти російської мови.

“Ти – на війні. На війні проти нашої колективної смерті, проти імперського “руского міра”, а значить – проти їхнього культурного шовінізму, проти російської мови теж”, - наголосив він.

Екслідер “Правого сектору” зазначив, що теперішня часткова російськомовність, суржикомовність чи двомовність українських бійців не применшує їхньої “священної боротьби за свободу, державу й культуру”, але при цьому закликав “змінити мову” і повернутися до “мови своїх предків - воїнів УПА й УНР, козаків, лицарів Великого князівства литовського, руського й жемайтійського, русичів Галицько-Волинської й Київської держав та ін”.

“Ти – зможеш! Як змогли тисячі Твоїх побратимів в минулому і в сучасності. Бо Ти – вже гордість і слава України. Ти – надія українського світу. Ти – майбутнє сильної української держави. Сильної, бо української. Української не за назвою, не за формою, а за змістом”, - повторив тезу Петра Іванишина Дмитро Ярош.

Нагадаємо, українська мовознавиця та екснардепка від "Свободи" Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", через те, що вони спілкуються російською мовою. Усі деталі гучного скандалу зібрали журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

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