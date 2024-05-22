“Ти не мужчина, ти - тряпка”: у школі Луцька стався скандал за участю вчительки (відео)

В маленькій школі у Луцьку, яка знаходиться в приміщенні торговельного центру, трапився неприємний інцидент: вчителька під час заняття обізвала дитину “тряпкою”.

Про це у Facebook-групі “Теревені про Луцьк” розповіла Аня Срібна, повідомляє сайт “Конкурент”.

“Сталась дуже неприємна ситуація в маленькій школі «Розумник», яка знаходиться на Єршова. Випадково не розрахувала час і прийшла по дитину на пів години раніше, поки я чекала, почула стільки слів, що досі не вкладається в голові. Як педагог Оксана спілкується з дітьми, які потім виростають з думкою, що з ними щось не так, завдяки таким вчителям! Моя сестричка ходить сюди вже досить давно, ніколи не скаржилась і справді багато чому навчилась, але це не варто того, щоб потім пояснювати дитині що вона не «тряпка», що її слова чогось варті, що в неї не великі вуха. Яка б дитина не була вередлива, вчителька ні в якому разі не має права говорити такі речі!”, — написала вона.

На відео чути, як вчителька каже: “То ти не мужчина, ти — тряпка. Ти — тряпка, ти не відповідаєш за свої обіцянки, ти нічого не вартий».

Журналісти сайту новин Луцька та Волині “Конкурент” зателефонували у маленьку школу “Розумник”. Слухавку підняла жінка, яка назвалася Оксаною, проте жодних коментарів жінка не надала, лише сказала: “Дякую за інформацію”.

Нагадаємо, у Луцьку до 11 років позбавлення волі засудили чоловіка, який вивіз до лісу 15-річну дівчину, двічі її зґвалтував. Після цього він дав їй 500 грн і наказав мовчати про все. Проте підліток розповіла матері, і та викликала поліцію.

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