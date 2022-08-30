"Ти не Нео з "Матриці", не встигнеш ухилитися від куль": 20 кроків для окупантів від ЗСУ, як правильно здатися в полон

Українські захисники останнім часом поповнили обмінний фонд, захопивши в полон десятки окупантів по всій лінії фронту.

Аби спростити собі завдання і позбавати себе від одноманітних роз'яснень ворогам, як правильно здаватися в полон, в ЗСУ створили спеціальну пам'ятку.

Її оприлюднили в телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.

Отже, інструкція, покроковий план дій для кацапів та родичів кацапів, які не збираються вмирати за пукіна.

Крок 1. Підняті вгору руки, бажано 2 штуки (якщо досі є повний комплект).

Крок 2. Ти повинен розуміти, що потрібно позначити себе як того, хто не завдасть жодної шкоди тим, до кого ти йдеш здаватися.

Крок 3. Автомат в одній руці, магазин в іншій.

Крок 4. Білий шматок ганчірки, бажано більше розміром і крики про те, що ти йдеш здаватися. Пісні співати про Бандеру не треба, у полоні тебе цього навчать.

Крок 5. Потрібно обов'язково добре чути, тому що від цього залежить твоє життя. Не почуєш руки за голову! Лягай на землю! ти - труп. Це вважатиметься невиконанням наказу.

Крок 6. Рухайся повільно і лише за командою. Тебе швидше за все бачать у приціл і не збираються думати про те, наскільки правда, що в тебе раптом засвербіла нога — тебе за це пристрелять на місці. І так, від раптового сверблячки ще ніхто не помирав.

Крок 7. Поклади гордість у задню кишеню і будь готовий до того, що до тебе навряд чи звертатимуться на ви і на ім'я по батькові. Це ти до них прийшов, а не вони до тебе, тому треба терпіти й терпіти образи (від того, що до тебе звертатимуться у стилі "кацап довбаній", ніхто не вмирав.

Крок 8. Не роби різких рухів і нехай люди зі зброєю зроблять обшук. Ти не Нео з фільму "Матриця", не встигнеш ухилитися від куль.

Крок 9. Після обшуку ти маєш розуміти, що чим краще ти чуєш, тим більше шансів, щоб тебе не побили за невиконання команди під час конвоювання. Але, з іншого боку, якщо ти маєш у своєму розпорядженні вільні зуби — можеш перепитувати. Щоправда, спроби всього 32 штуки, пам'ятай про це.

Крок 10. Чітко відповідай на запитання, або май хороший почерк, що читається. Якщо проблеми з дикцією, краще пиши, це врятує твої зуби від карієсу.

Крок 11. Будь готовий до того, що тебе допитуватимуть українською мовою. Так, це шок для тебе, але ти маєш розуміти хоч 30% сказаного, це врятує твою зубну емаль і запобіжить пародонтозу.

Крок 12. Це не чеченці, тобі голову відрізати не будуть. І взагалі викинь із голови всі казки від рос тв про армію ЗСУ. Пам'ятай про це.

Крок 13. Не хами та не вимагай нічого у людей зі зброєю. Тільки проси і через будь-ласка. Це врятує тебе від мігрені.

Крок 14. Не проси перекладача з української та забудь вираз "я не розумію". Заміни його на фразу можна будь ласка перефразувати?" або перепрошую, чи можна повторити?".

Крок 15. Якщо не розумієш взагалі нічого зі сказаного, проси говорити повільніше (можеш послатися на контузію навіть) і проси розповісти про те, що ти приніс разом із собою для ЗСУ. Цим ти заощадиш час тим, хто тебе допитує і зможе запобігти твої вуха від раптового нападу отиту.

Крок 16. Важливо розуміти, що побити тебе реально дуже хочуть, але такого побиття, як це прийнято робити на росії (зі шваброю та всіма витікаючими), ніхто не робитиме по відношенню до тебе. Причина – ти для людей зі зброєю головний біль.

Крок 17. Неважливо, що ти прийшов на українські позиції з документами, що засвідчують особу. Важливо не злякатися людей зі зброєю і пам'ятати те, як тебе звати, де ти народився, день свого народження та місце проживання. Тебе про це запитають разів сто, просто будь готовий до цього.

Крок 18. Окрім паспорта ти маєш взяти з собою те, на що поміняєш своє життя: документи, фотографії документів, списки особового складу тощо. Ти поїдеш подалі від лінії розмежування.

Крок 19. Згадай про гарний почерк і чітку дикцію. На запитання про чисельність відповідай так, ніби це ти здаєш знову таблицю множення: без запинок, беє-кання та тимчасових пауз.

Крок 20. Ти повинен уміти або показати на карті, де стоїть все, або відфотографувати (можна навіть на телефон). Також ти повинен чітко розуміти, що тебе запитають про все: про те, коли тебе призивали, звідки ти приїхав, номер частини, прізвище командира, чисельність особового складу та техніки, а також про можливі подальші дії армії Росії.

Нагадаємо, в РНБО пояснили, чому "мобілізовані" в ОРДЛО відмовляються воювати одне за одного.

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