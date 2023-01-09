“Ти повертаєшся на нульову позицію – все спочатку”. ВПО – не вирок: як розпочати життя наново

Старе життя міцно тримає своєю налагодженістю, але для переселенців це ілюзія, котрої якнайшвидше позбудешся, то більше шансів побудувати якісне нове.
“Все почалося з того, що ми з чоловіком поїхали в Італію, працювали на заводі пластику, були там 5 років і за цей період також навчалися готувати морозиво, – розпочинає свої історію Анна Воскобойник, яка вимушено залишила рідний Херон та наразі живе у Вінниці. – Всі кошти, що заробили в Італії, вклали в свій бізнес: чоловік готував морозиво, я його продавала. Через два роки ми відкрили 5 кіосків морозива, потім відкрили свої ресторани, виробництво на постійній основі запустили, продавали свою продукцію не тільки в місті Херсон, але й по інших містах України”.
Та все змінила війна. Анна та Костянтин переїхали спершу до Чернівців, а згодом до Вінниці, де почали життя заново. Вони – одні з семи мільйонів українців, які втекли від війни, але залишились в Україні – внутрішньо-переміщені особи (ВПО).
“Ти втрачаєш все, що в тебе було, і повертаєшся на нульову позицію – все спочатку. І мені два місяці потрібно було для того, щоб зрозуміти, що починати ніколи не пізно, – каже Анна Воскобойник. – 15 років тому у нас не було досвіду, а зараз ми маємо досвід. Але було страшно”.
“Страшно завжди, коли ти розвиваєшся, і саме оцей страх треба усвідомити: так, я боюсь, але роблю крок, – пояснює Альона Кавка, медіа HR, директорка з персоналу. – Страх може бути пов'язаний як і з тим, щоб починати щось нове, так і з розумінням, що мені недостатньо компетенцій в тому напрямку, куди я хочу йти. Відповідно, а що я маю зробити? А далі – бери й роби все, що від тебе залежить, і що буде, то буде”.
Старе життя міцно тримає своєю налагодженістю. Але для переселенців це ілюзія, котрої якнайшвидше позбудешся, то більше шансів побудувати якісне нове.
“Нам довелося закрити всі заклади в Херсоні, всю продукцію ми роздали людям – співробітникам, місцевим, домовились з лікарнями, – згадує Анна Воскобойник. – Десь через місяць-півтора відчинився один наш заклад, ми почали потрошку робити морозиво і тортики. В нас термінал український, ми продавали свою продукцію за гривні, працювали для людей, які там залишилися і нас дуже просили не зачинятися. Писали відгуки: “Дякую, що працюєте, це ковток старого мирного життя”. Та в вересні російські військові принесли нам документ, що якщо ми не переоформимо заклад на російські документи, його введуть в тимчасову адміністрацію. Я так розумію, що наш заклад просто би забрали, тож ми були вимушені зачинитися”.
Перший крок – усвідомити, що так, як раніше, вже ніколи не буде. Цю думку прийняти найважче.
“Залізний Порт – там також є наша друга домівка, тут я влітку працюю і живу разом із дітками, – з ностальгією згадує Анна Воскобойник. – В мене двоє хлопчиків, 11 і 6 років, вони не знають, як це влітку без моря. На жаль, в нашому будинку зараз живуть ці нелюди, російські військові. Коли я дізналася, я, мабуть, тиждень ходила вражена, що в моїх речах хтось риється, що там іграшки моїх дітей, ліжечка, в яких вони спали маленькі… Я не зможу більше жити в цьому місці”.
Другий крок – визначитися з тим, що ви можете робити на новому місці.
“Потрібно знайти вакансії на ті посади, на які ви і претендуєте, і прописати все, що є у вас. Порівняти з тим, що є у вакансії, і зрозуміти, які знання і навички ви можете отримати самостійно – знайти в інтернеті, почитати книги, піти на якесь навчання, – дає алгоритм дій Альона Кавка. – Поставте собі термін, скільки вам потрібно для того, щоб почати. Ще варіант – це бути готовим переїхати, тому що достатньо багато компаній релокувались, і там є нестача фахівців”.
Для пошуку роботи варто звернутися до найближчого Центру Зайнятості, де вам запропонують вакансії за фахом або варіанти зміни професії. Саме так вчинила Юля, яка зараз працює у кондитерській “Перфетто” у Вінниці.
“Я переїхала з Луганської області, за кваліфікацією я хореограф, але мого палацу культури вже немає, моєї групи вже немає, – розповідає Юля. – Я подумала, що треба знаходити якусь іншу справу, і відгукнулась на вакансію бариста. Мене запросили до одного з закладів і спитали, чи маю я якийсь досвід роботи. Я сказала, що в мене його немає – ну, приходьте, ми поговоримо. Вистачило одного дня, і мене взяли на роботу. Думала, боже, яке щастя! І так я працюю у “Перфетто” вже п'ятий місяць”.
Якщо ви вимушено переїхали до іншого міста через бойові дії та небезпеку, пов’язану з війною, вам варто зареєструватися як ВПО. Це право, а не обов’язок. Але без цього статусу ви не зможете відкрити рахунок у банку, відновити паспорт чи вклеїти туди фото, отримати пенсію й інші соціальні виплати, отримувати послуги в сервісних центрах МВС, зараховувати дітей до шкіл або садочків, відкривати бізнес і платити податки на новому місці.
Що дає статус ВПО:
- право на першочергове зарахування дітей до дитячих садочків;
- безоплатне харчування дітей у садках і школах;
- безоплатне проживання в гуртожитках і соціальну стипендію для студентів, які навчаються на бюджеті;
- оформлення субсидій у спрощеному порядку.
Переселенці з районів бойових дій, окупації чи оточення мають право на фінансову допомогу: три тисячі гривень на кожну дитину чи особу з інвалідністю та дві тисячі на кожного іншого члена сім’ї.
Можливо, поштовхом відновити життя на новому місці стане не ваше резюме з минулим досвідом, а одна вдала бізнес-ідея. “На порталі “Дія.Бізнес” є окремий розділ, він має назву “Знайти ідею”, – розповідає Андрій Ремізов, директор державної установи “Офіс з розвитку підприємництва та експорту”. – Там є понад 150 різних ідей в різних сферах, починаючи від аграрного виробництва та завершуючи промисловою переробкою. Кафе, ресторани, автомийки – є опис про кожен бізнес, скільки коштів потрібно плюс-мінус, є шаблони документів для відкриття власної справи, бізнес-плани, фінансові плани. Крім того, є в нас окремі курси, як покращити свою фінансову грамотність і розробити правильну фінмодель бізнесу, це дуже важливо”.
Для Анни Воскобойник її особистий досвід досвід виявився найціннішим ресурсом.
“Я хотіла залишитись в Україні, – каже Анна. – Коли я почала працювати, у мене таке враження було, ніби виросли крила. І за два місяці я відкрила заклад. Так було приємно, коли приходили клієнти наші і дивувались, що саме переселенці з Херсону відкрили заклад, не дивлячись ні на що”.
“Якщо ви хочете починати і розумієте, що наразі саме час і ви не ризикуєте великими грошима та ресурсами, то починайте. Коли вам кажуть, що зараз не час, в країні війна, варто слухати себе”, – мотивує Альона Кавка.
“Я хочу, аби мої смаколики стали відомими і на всю Україну, і поза межами України, – каже Анна Воскобойник. – Не треба шукати виправдовувань! Треба шукати можливості! Ми все зможемо і переможемо!”