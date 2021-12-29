"Ті, що вражають": українці обрали переможців щорічної премії ТСН

Днями на tsn.ua та сайті 1+1 завершилося голосування за номінатів щорічної премії ТСН «Ті, що вражають». Глядачі 1+1 протягом двох тижнів обирали найяскравіші історії українців, які проявили відвагу, милосердя, стійкість та рішучість під час подій року, що минає, та стали героями сюжетів ТСН.

Серед двадцяти п’яти номінантів 2021-го року голосуванням на tsn.ua та сайті 1+1 було визначено сімох лідерів. Журналісти ТСН завітають до них у гості, нагородять статуетками премії "Ті, що вражають" та знімуть про них нові сюжети, аби глядачі змогли дізнатися, як змінилося життя героїв. Сюжети глядачі 1+1 зможуть подивитися у перший тиждень нового року в ефірі ТСН о 19:30.

Найбільше голосів - 21% глядачі віддали за Людмилу Коваль, мама, яка віддала на донорську пересадку серце сина. Жінка не лише подарувала нове життя незнайомій раніше людині, а власним прикладом продемонструвала людяність, відвагу та милосердя до чужої біди. Після її вчинку у Львівській лікарні кількість сімей, які погодилися донувати органи загиблих родичів, збільшилась в рази.

18% глядачів проголосували за рибалку та блогера Річарда Горду, який у Києві врятував хлопчика, якого віднесло на крижині далеко від берега Дніпра.

12% голосів отримала херсонська школярка Вікторія Панченко, яка "взяла бронзу" на Олімпіаді геніїв у США із проєктом очищення Дніпра.

12% голосів отримали медсестри-українки Національного інституту раку, які на відпочинку у Єгипті врятували життя білоруса. Вони не здалися і продовжували серцево-легеневу реанімацію навіть після того, як місцевий рятувальник сказав, що це кінець.

Ще 10% проголосували за працівника СБУ із позивним "Тренер", який врятував життя підлітку у той момент, коли його ногу затягнуло під лезо у мотоблоці.

Інші 9% виборов 17-річний Олександр Оганьян, який дорогою на побачення врятував життя водію маршрутки у Мелітополі.

Та 4% голосів глядачі віддали за 97-річного тенісиста Леоніда Станіславського із Книги рекордів Гіннесса, який здійснив свою мрію та зіграв матч із легендою світового тенісу - Рафаелем Надалем.

Нагадаємо, "Ті, що вражають" – це щорічна премія ТСН, у якій традиційно нагороджують українців, які проявили стійкість, сміливість, рішучість у подіях року, що минає, та стали героями сюжетів ТСН. Місія проекту – надихнути людей, підкріпити їх віру в себе та краще майбутнє нашої країни.

Дивіться нові історії сімох переможців цьогорічної премії ТСН "Ті, що вражають", у перший тиждень нового 2022 року о 19:30 тільки в ТСН на 1+1.

За додатковою інформацією звертайтеся до прессслужби 1+1: +38 044 490 0101; www.1plus1.ua