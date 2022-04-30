"Ти що, й*бнувся?": Астаф'єва засудила відомого співака, який випустив альбом у день бомбардування його рідного Харкова

"Ти що, й*бнувся?": Астаф'єва засудила відомого співака, який випустив альбом у день бомбардування його рідного Харкова

Українська співачка Даша Астаф'єва з початком повномасштабної війни залишилася в Україні і присвятила себе волонтерству.

У програмі "ЖВЛ" Даша зізналася, що любить готувати, тож вирішила допомагати на кухні готувати їжу для наших бійців. Артистка поділилася, що за день чистить мішок, а іноді й два картоплі.

Також виконавиця розповіла, що її страшенно обурює поведінка українських знаменитостей, які перебувають у Росії і мовчать. Таких людей вона називає "витратним матеріалом" для російської влади.

Астаф'єва пригадала, як писала Регіні Тодоренко, яка є одеситкою, і яка мовчить про війну. Регіна не відповіла Даші, а просто її заблокувала.

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Така ж історія і зі Свєтою Лободою. Дивує Дашу й учасник гурту Artik& Asti Артем Умрихін, який у день бомбардування російськими окупантами його рідного міста Харків випустив альбом. Йому Даша, до речі, теж писала:

"Свєта Лобода мене теж заблокувала. Але ж в неї так багато підписників. Ну чому ти не скажеш те, що треба сказати. Про те, що Росія, вона казала про війну, але війни ще зараз десь є. Не лише в нашій країні. Про яку війну вона казала? Вона типу сказала про війну, але не сказала яку. Я не розумію. Ті люди, які бояться втратити роботу в Росії, свій дім в РФ. Які мовчать. От як Ані Лорак. Таїсія Повалій. Вони ж не сказали ні слова. Або ці придурки Artik& Asti. Вони виступали тут кожного місяця. І в день, коли розбомбили Харків, це місто Artik, це його рідне місто. Він презентує альбом. Я йому кажу: "Ти що, й*бнувся?". Ну ти, реально, бл*дь, твоє рідне місто бомблять ти презентуєш альбом? Ну хоч щось в тебе є? Мозок, душа? Він мене заблокував одразу", - розповіла Астаф'єва.

Вона додала, що їй дуже соромно, що артисти, які звуть себе українськими, мовчать і залишаються на території ворога.

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