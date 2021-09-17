"Ти кращий за Фелпса": Зеленський дав звання Героя України паралімпійцю-чемпіону Крипаку і особисто вручив нагороду

"Ти кращий за Фелпса": Зеленський дав звання Героя України паралімпійцю-чемпіону Крипаку і особисто вручив нагороду

Президент особисто вручив нагороду спортсмену за досягнення на Паралімпіаді в Токіо.

Президент Володимир Зеленський присвоїв десятиразовому чемпіону Паралімпіади Максиму Крипаку звання Героя України.

Це глава держави зробив під час зустрічі з паралімпійцями, підписавши відповідний указ.

"В одному інтерв’ю Максим сказав, що його приклад для наслідування - це приклад великого спортсмена Майкла Фелпса… Ти сказав, що хочеш стати кращим за нього… Хай не образиться на нас Фелпс, але ти точно краще. Він – герой іншої держави. Ти – наш герой і відсьогодні – Герой України", зазначив президент.

Нагадаємо:

На Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Крипак завоював сім нагород, серед них - п'ять золотих. Українець став найтитулованішим спортсменом Ігор у Токіо.

Таким чином, Максим встановив історичне досягнення . Вперше представник України став переможцем неофіційного особистого медального заліку на літніх Паралімпіадах.

. Вперше представник України став переможцем неофіційного особистого медального заліку на літніх Паралімпіадах. Також Крипак став найуспішнішим українським спортсменом за всю історію Паралімпійських ігор. Загалом у Максима 15 медалей, 10 з яких - золоті.

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