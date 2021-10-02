"Ти за***в вже": Тищенко в Трускавці вилаяв свого однопартійця із "Слуги народу"

Побачивши журналістів, нардепи припинили суперечку.

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко в Трускавці вилаяв свого однопартійця Романа Грищука. Він заявив, що "спілкуватиметься із нардепом так, як йому хочеться".

Відео перепалки опублікував "24 канал".

Журналісти зняли на відео, як Тищенко емоційно спілкується із своїм однопартійцем, кажучи: "Я буду з тобою розмовляти так, як хочу. Ти за***в уже".

Невідомо, через що між депутатами від "Слуги народу" сталась словесна перепалка. Проте побачивши журналістів, вони припинили суперечку.

Як повідомлялося, у курортному Трускавці збираються члени монокоаліції - нардепи з фракції "Слуга народу". У Трускавці програма у "Слуг народу" дуже широка, житимуть вони у трьох різних готелях. 2 жовтня тут очікують на самого президента Володимира Зеленського. А ввечері відбудеться нагородження найкращих нардепів, а також свій DJ-set зіграє Давид Арахамія.

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