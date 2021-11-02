Ти зірка, коли допомагаєш дітям! "АТБ" об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями

В Україні на початку листопада стартував другий сезон безпрецедентної за масштабом і соціальною значущостю акції "Мене це стосується. А тебе?", яку проводять Всеукраїнський благодійний фонд "АТБ", торговельна компанія "АТБ-Маркет" і фонд "Таблеточки".

Метою цього проєкту стало збирання коштів на медикаменти, а також закупівлю новітнього медичного обладнання для онкологічних клінік і медцентрів країни. Минулої осені в межах акції вдалося зібрати більш як десять мільйонів гривень, які були негайно спрямовані на цільову допомогу онкохворим дітям.

"Раку байдужні пандемія та карантин. Рак не робить знижку на "зелені", "помаранчеві" та "червоні" зони. Від раку поки що не придумали вакцину… Разом із благодійним фондом "Таблеточки" та нашими партнерами ми повторно запускаємо у всіх магазинах нашої торговельної мережі благодійну акцію для допомоги дітям з онкозахворюваннями.

Цього разу вона буде ще масштабнішою, з більш амбітними цілями, із залученням максимально широкого кола партнерів і однодумців", — написав на своїй сторінці у Facebook голова Ради директорів, генеральний директор корпорації "АТБ" Борис Марков.

Як і торік, основним майданчиком для проєкту стали супермаркети найбільшої за багатьма показниками торговельної мережі України. Сьогодні в 334 населених пунктах країни, включаючи й Київ, функціонують 1276 магазинів "АТБ".

Взяти участь в акції та збільшити шанси малят на одужання може кожен із нас. Протягом листопада, з 1-го по 30-те, у прикасових зонах усіх магазинів "АТБ", яких у тільки в нашому столичному регіоні більше трьох сотень, буде розміщена полиця із благодійними товарами. Кожен покупець зможе вибрати бажаний варіант. Також їх можна знайти безпосередньо на касах магазинів. В акційному асортименті – мінішоколадки, желейні цукерки, жувальні гумки, вологі серветки, стаканчики для напоїв, шоколадні батончики тощо. Увесь прибуток від цих товарів (за вирахуванням податків), а також по 0,5 грн. від купівлі товарів, наданих партнерами, серед яких великі компанії та відомі бренди*, спрямують на лікування онкохворих малят — підопічних благодійного фонду "Таблеточки".

БФ "Таблеточки" уже більш як десять років працює в чотирьох напрямках: адресна допомога українським родинам, системна допомога дитячим онкологічним відділенням, захист прав дітей і професійний розвиток медперсоналу. Фонд був заснований у 2011 році. За цей час адресну допомогу одержали понад 5000 родин. Зараз під опікою БФ "Таблеточки" перебувають 500 українських дітей і 21 онкологічне відділення по всій Україні.

"Для мене ця акція особлива. Вона об’єднує всю країну та показує, якою важливою є участь кожної людини, як легко та просто робити добро... Разом ми наближаємо майбутнє, де жодна українська дитина не вмирає від раку. Нас із вами це стосується", – сказала директор фонду "Таблеточки" зі стратегічного партнерства Світлана Пугач.

Другий рік поспіль найбільша за багатьма показниками торговельна мережа України об’єднує мільйони українців навколо вирішення гострої соціальної проблеми. Йдеться про допомогу онкохворим дітям, для яких своєчасне та правильне лікування — це питання здоров'я та навіть життя. Тільки уявіть собі: у середньому за рік страшний діагноз "рак" у нашій країні ставлять більш ніж тисячі дітей. Це означає, що щодня три українські родини довідуються, що їхній дитині доведеться важко боротися за життя. У розвинених країнах Європейського Союзу більш як 80% малят виходять із цієї битви переможцями. Сучасна медицина здатна творити дива. Правда, є й інша сторона медалі – таке лікування потребує сучасного медобладнання та препаратів. Воно є досить дорогим і, на жаль, не по кишені багатьом родинам, у тому числі й київським. Сувора статистика показує, що на даний момент в Україні рак перемагають менше половини дітей, що захворіли.

Проте його можна перемогти. Шанси на одужання та повернення до нормального життя в тисяч українських дітей є. Вони значно збільшуються завдяки діяльності соціально відповідального та патріотичного бізнесу, допомозі благодійників, приверненню уваги суспільства та держави. Необхідні загальні зусилля. Допомогти легко. Зробити свій внесок можна, не відриваючись від звичних справ. Наприклад, купуючи продукти в магазині "АТБ". Взяти участь в акції та збільшити шанси малят на одужання може кожен.

Як зазначив директор Благодійного фонду "АТБ" Сергій Демченко, якісна та результативна допомога може бути тільки системною. Тому й ухвалили рішення другий рік поспіль провести настільки масштабну та значущу для суспільства благодійну акцію, об'єднати як партнерів по бізнесу, так і мільйони українців. Тільки згуртувавшись, ми зможемо досягтися максимального результату. Коли йдеться про дитяче здоров'я, це безцінно.

Новий сезон обіцяє бути не менш успішним і яскравим, аніж попередній. Акцію "Мене це стосується. А тебе?" підтримали 13 зірок українського шоу-бізнесу. Це такі популярні особистості, як Олег Винник, Наталя Сумська, Ганна Тринчер, Богдан Шелудяк, Ектор Хіменес-Браво, Jerry Heil, Королева ночі Ольга Полякова, Володимир Остапчук, Злата Огневич, DZIDZIO, KAZKA, Ганна Буткевич.

Слоган найбільш масштабної благодійної акції осені – "Ти зірка, коли допомагаєш дітям". Суть його в тому, що не обов'язково бути зіркою, мільйонером, меценатом або VIP-персоною, щоб допомагати дітям. Кожен із киян може вважати себе зіркою, підключившись до шляхетної справи.

"Мене це стосується. А тебе?"

*Шукайте на прилавках "АТБ" цінники з позначкою "Допомагаю дітям!" на товарах торгових марок: Pepsi, Lays, Yarych, "Водний мир", Rochen, SPLAT, "Хрещатик", "Каштан", MacСoffee, Jacobs, "Щедрий Дар", Huggies, "Малятко", Start!, Henkel, P&G, "Суши повар", Hokkaido club, Izobiliti, "Хрус team", Levada, Kotex, "Фрекен Бок", "КОМО", Nivea, "Машенька", Milka, "Бон Буассон", Carte Noire.

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