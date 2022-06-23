"Ти знаєш, хто я": син директора Рівненської АЕС побив літню жінку, потерпіла померла в лікарні

Побита сином директора Рівненської АЕС жінка померла в лікарні.

Подія сталася на базі відпочинку "Холодок", де 64-річна потерпіла відпочивала разом із донькою.

Про смерть жінки повідомили джерела у поліції виданню "Багнет".

Рідні жінки зараз вимагають покарання для Євгена Павлишина, який жорстоко побив їхню матір, і який є сином керівника Рівненської АЕС Павла Павлишина.

Жінка разом із донькою орендували будинок на базі відпочинку "Холодок" на Білому озері, яка належить Євгену Павлишину. У той роковий день чоловік теж відпочивав там з друзями. Він вирішив сходити до вітру під будинком жінки. Вонаце помітила і зробила йому зауваження.

Після фрази: "Ти що, не знаєш хто я?", жінка отримала удар, від якого впала на землю, а власник бази продовжив бити лежачу жінку ногами. Дісталося і дочці постраждалої, яка намагалася захистити матір.

"У той момент, коли мій чоловік на передовій бореться за наш спокійний сон, його 64-річну тещу та її дочку жорстоко побили під час відпочинку на Білому озері. Жорстоко, в цьому випадку, не просто слово, а факт того, що мої рідні перебувають у лікарні у тяжкому стані, і моя мама мене не впізнає. А до цього "героя" нашого часу Павлишина Євгена маю запитання: "Якщо маєш фізичну силу і загартування, щоб бити літню жінку, то чому б не продемонструвати свої таланти на передовій? Чому інші хлопці повинні прикривати твою 5 точку від орків, поки ти тут б'єш літніх жінок?", — написала донька побитої жінки в соцмережі.

Після публікації у Мережі історії про побиття, ситуація набула розголосу. Справу розслідує поліція.

На жаль, побита згодом померла у лікарні.

"Поліція розслідує факт побиття. Заяву про скоєння злочину з поліції не забирали, незважаючи на тиск. Завдяки усім небайдужим, ми добилися незалежної судово-медичної експертизи та контролю прокуратури за цією справою. Сподіваюсь, що ця ситуація стане останньою у історії з цим "синочком", - написала донька померлої жінки Олександра Гончар.

Нагадаємо, що у Запорізькій області окупанти побили та викрали вчительку української мови та її чоловіка.

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