Бійка з ТЦК у Ковелі / © скриншот з відео

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У місті Ковель Волинської області група жінок та інших перехожих перешкодила роботі поліцейських і працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які намагалися затримати водія автомобіля, що перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час сутички військовослужбовцям завдали ударів, а чоловікові вдалося втекти.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на коментар пресслужби Волинського обласного ТЦК та СП.

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За інформацією терцентру комплектування, водій, якого зупинили поліцейські, перебував у розшуку через порушення правил військового обліку.

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Під час розмови пасажирка автомобіля почала кликати на допомогу. На її заклики відреагувала група сторонніх людей, які втрутилися в ситуацію та намагалися перешкодити затриманню водія.

«На її крики підбігла група сторонніх людей, які завдали ударів військовослужбовцям ТЦК, намагаючись відбити військовозобов’язаного», — повідомили у групі комунікацій Волинського обласного ТЦК та СП.

На відео сутички, яке поширили місцеві Telegram-канали, видно, як дві жінки відтягують військовослужбовця від автомобіля за ногу, а ще одна б’є його дрючком.

У коментарі до відео йдеться, що інцидент стався на вулиці Заводській під час спілкування військовослужбовців із водієм автомобіля Volkswagen.

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Скориставшись штовханиною, водій утік. У ТЦК зазначили, що група оповіщення залишила місце події, щоб не допустити подальшої ескалації конфлікту.

Нагадаємо, у Вінниці двоє працівників ТЦК під час заходів оповіщення зупинили авто, силоміць смикали двері та розпилили спецзасіб хімічної дії. Через це водій і пасажирка отримали опіки очей. Крім того, один із нападників вистрілив у бік потерпілого.

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