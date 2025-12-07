ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1344
Час на прочитання
1 хв

Тяжка ніч для України: що летіло і скільки цілей збила ППО

Окупанти почали атаку від ночі, яка ще триває. Вибухи лунали у низці областей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Україна пережила атаку

Україна пережила атаку / © tsn.ua

У ніч проти 7 грудня росіяни завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 246 засобів повітряного нападу — 5 балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів.

Серед них:

  • 241 ударний БпЛА типу «Shahed», «Гербера» (безпілотники інших типів)

  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»

  • 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23

За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей:

  • 175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів)

  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»

  • 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23

«Зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА», — додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали масованого комбінованого удару по місту Кременчук. Внаслідок атаки постраждали об’єкти інфраструктури міста.

