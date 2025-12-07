- Дата публікації
Тяжка ніч для України: що летіло і скільки цілей збила ППО
Окупанти почали атаку від ночі, яка ще триває. Вибухи лунали у низці областей.
У ніч проти 7 грудня росіяни завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.
Про це повідомили в Повітряних силах України.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 246 засобів повітряного нападу — 5 балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів.
Серед них:
241 ударний БпЛА типу «Shahed», «Гербера» (безпілотники інших типів)
3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»
2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23
За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей:
175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів)
2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»
2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23
«Зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА», — додали у відомстві.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали масованого комбінованого удару по місту Кременчук. Внаслідок атаки постраждали об’єкти інфраструктури міста.