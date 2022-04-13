"Тигра" так розху*рили, що пацани повідскакували на 4 метри": окупант розповів, як ЗСУ вдарили по колоні

"Тигра" так розху*рили, що пацани повідскакували на 4 метри": окупант розповів, як ЗСУ вдарили по колоні

СБУ перехопила чергову розмову російського загарбника.

СБУ перехопила чергову розмову окупанта, в якій він розповідає, як російські військові потерпають від українських бійців. Також загарбник розповів, як його командиру байдуже на своїх підлеглих, тому він кидає солдатів на передову на УАЗиках.

Перехоплену розмову СБУ оприлюднила сьогодні, 13 квітня.

"Вчора колона йшла назад, 10 км звідси… "Тигра" так розху*рили, що пацаны з "Тигра" на 4 метри вискочили з цієї машини, нах*й. Переломи відкриті, пізд*ц. Там дивитися було неможливо", - розповів окупант про удар українських бійців по загарбниках.

Також російський військовий каже, що підрозділи збройних сил РФ, яких планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати такі накази.

"За розповідями пацанів, які є з нашим начальником у Брянській області, то вони кажуть, що там повний пізд*ц. Там усі відмовляються їхати, не хочуть їхати… На них заводять документи та звільняють", – розповідає загарбник.

Також він поскаржився на те, що російське командування не дбає про солдат.

"Наш начальник, відчув себе героєм і на передок відправляє, бл*дь, пацанів на УАЗиках. На особовий склад йому пох*й", - сказав окупант.

В СБУ зазначили, що таким чином "пропагандистські казки російських загарбників про свої успіхи розбиваються об українську реальність".

"Тож орки самі зрозуміли: єдиний шанс зберегти життя – залишатися вдома. Тим же, хто прийшов до нас зі зброєю, пощади не буде. Україна обов’язково переможе", - зазначили в спецслужбі.

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