Тихцем спалюють тіла росіян і не виплачують компенсацію мобілізованим жителям "ЛДНР": ГУР Міноборони України

Із документів родичам загиблих видають тільки свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання.

Окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з так званих "ЛНР, ДНР" і спалюють тіла росіян.

Про це повідомляє ГУР Міністерства оборони України.

За інформацією української розвідки, в тимчасово окупованому Луганську в магазині "Копійка" відкрито пункт видачі тіл загиблих "мобілізованих" жителів окупованих територій. Видачею тіл займається так звана "поліція" окупантів. При цьому, із документів родичам загиблих видають тільки свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання. Жодних документів, які б вказували на місце загибелі та обставини смерті - немає.

Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих з "ЛНР" і "ДНР" не передбачено навіть за наявності російського паспорта. В той же час родичам росіян за загиблого офіційно оголосили про виплату 12 млн рублів. Таке ставлення викликає обурення серед місцевого населення, втім "поліція" окупантів не зважає на ці настрої.

Зараз на території ОРДЛО триває мобілізація громадян до лав незаконних збройних формувань. Їх без підготовки відправляють у "гарячі" точки.

"Здебільшого їх використовують на передовій для розчищення перешкод та риття окопів. Відзначається вкрай низький рівень забезпечення та брак їжі. Втрати серед "новобранців" сягають 70-80%. Щоб приховати реальну кількість загиблих, окупанти використовують Донецький металургійний комбінат для спалення трупів місцевих "новобранців" і добровольців, які прибули з Росії. Точна кількість спалених невідома". - повідомляють у ГУР Міноборони України.

Нагадаємо, що у Чорнобилі Київської області російські окупанти пограбували офіси підприємств та вивозять усе - від спецодягу до комп'ютерів. Автотранспорт, що лишився на території підприємств, також знищено.