"Тихо, без крику": в Одесі хлопець розбився на смерть, вистрибнувши з вікна 

Хлопець помер на місці.
В Одесі в ЖК "Кадор" стався трагічний інцидент. Очевидець розповів, що хлопець пролетів повз нього, коли він курив на балконі.
Про це повідомив місцевий Телеграм-канал.
"Тихо, без криків, ніхто навіть не зрозумів, що сталося. Сказати з якого поверху не можу, так як я живу на п'ятому. Він повз мене пролетів, коли я курив", - повідомив свідок.
Хлопець помер на місці, його тіло охоронці одразу прикрили. На місце викликали поліцейських, який повинні встановити всі обставини і причини події. Труп направили на судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, на околиці Тернополя з відчиненого вікна 8 поверху житлового будинку вистрибнула 26-річна дівчина.
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