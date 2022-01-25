"Тихо, без крику": в Одесі хлопець розбився на смерть, вистрибнувши з вікна

"Тихо, без крику": в Одесі хлопець розбився на смерть, вистрибнувши з вікна

Хлопець помер на місці.

В Одесі в ЖК "Кадор" стався трагічний інцидент. Очевидець розповів, що хлопець пролетів повз нього, коли він курив на балконі.

Про це повідомив місцевий Телеграм-канал.

"Тихо, без криків, ніхто навіть не зрозумів, що сталося. Сказати з якого поверху не можу, так як я живу на п'ятому. Він повз мене пролетів, коли я курив", - повідомив свідок.

Хлопець помер на місці, його тіло охоронці одразу прикрили. На місце викликали поліцейських, який повинні встановити всі обставини і причини події. Труп направили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, на околиці Тернополя з відчиненого вікна 8 поверху житлового будинку вистрибнула 26-річна дівчина.

Читайте також: