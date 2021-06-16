ТікТок здорової людини: у Харкові підліток заохочує людей до гри у футбол (відео)

Юний блогер у формі збірної України пропонує людям зіграти у футбол.

У Харкові юний тіктокер вирішив нагадати людям про чемпіонат Євро-2020 та заохотити їх до гри у футбол. Він дає перехожим пас, щоб вони відбивали.

Відео такої акції тіктокера виклали у телеграм-каналі "Харьков 1654".

На кадрах видно, як підліток, одягнений у костюм для гри у футбол, йде з м'ячем алеєю парку. Він дає пас перехожим. Хтось відбиває м'яч, хтось проходить повз, вдаючи, що не помічає, когось це дратує, а комусь - підвищує настрій.

"Один із адекватних харківських тіктокерів. Побачите його у парку Горького, дайте йому пас", - повідомили автори публікації.

Користувачі Мережі назвали акцію хлопця "милою" і "нормальним ТікТоком".

У Харкові юний тіктокер заохочує людей до гри у футбол

Нагадаємо, що зірка "Школи" Ліза Василенко переїхала до Москви та назвала українських патріотів "тупими". Акторка додала, що в Росії набагато більше можливостей для розвитку і краще "здохнути там, ніж в Україні".

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