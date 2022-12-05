Тікали небезпечними гірськими стежками: на Буковині затримали 14 ухилянтів (фото)

На Буковині знову затримали ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон і втекти з України.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Так, прикордонники Чернівецького загону цими вихідними затримали 14 громадян України, які намагалися незаконно потрапити до Молдови й Румунії.

У ніч прои понеділка прикордонний наряд відділу "Селятин" затримав трьох мешканців Івано-Франківської та Харківської областей. Ухилянтів виявили поблизу державного рубежу, на одній з важко доступних гірських ділянок Вижницького району Чернівецької області.

Втікачі, нехтуючи своїм життям та безпекою, обрали один із найскладніших та небезпечних маршрутів, особливо у зимовий період. Наразі сніговий покров у горах місцями сягає до пів метра, а температура повітря вночі опускається до 10-12 градусів морозу.

Переохолоджених чоловіків доставили до прикордонного підрозділу та надали домедичну допомогу від переохолодження.

Ще 11 ухилянтів затримали прикордонники відділів "Кельменці", "Мамалига" та "Красноїльськ". Ними виявилися мешканці Харківської, Миколаївської й Чернівецької областей.

Усіх порушників було доставлено до прикордонних підрозділів для притягнення до відповідальності за ст. "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Також направлено повідомлення Нацполіції про виявлення ознак правопорушення за ст. "Ухиляння від призову за мобілізацією".

Нагадаємо, що на Закарпатті ухилянт разом з песиком намагався вплав втекти до Румунії.

За інформацією ДПСУ, у водах прикордонної Тиси, намагаючись втекти з України, загинуло вже понад 10 осіб. Двох чоловіків, які нещодавно ледь не потонули, врятували прикордонники.

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