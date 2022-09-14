"Тікали пішки": на Харківщині під час відступу окупанти залишили багато техніки

Українські військові у перші тижні вересня здійснили успішний контрнаступ у Харківській області та звільнили 3,8 тис. квадратних кілометрів території.

Росіяни під наступом ЗСУ тікали з окупованої Харківщини. Кількість техніки, яку вони залишили після себе, просто вражає.

Про це пд час телемарафону розповів пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони ЗСУ Андрій Ковальов.

"Складається враження, що російські окупанти просто кидали всю свою важку техніку і тікали пішки, бо кількість техніку, яку вони покинули, просто вражаюча" , - зазначив він.

За його словами, українські захисники лише в Харківській області захопили багато російських танків. Ковальов жартує, що можна сміливо організовувати "першу танкову бригаду ТРО".

Як повідомлялося, починаючи від 6 вересня до сьогодні звільнено 3800 квадратних кілометрів, понад 300 населених пунктів і близько 150 тисяч українців, що перебували в окупації.

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