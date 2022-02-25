Тікали так, що загубили взуття: під Харковом окупанти перелякались ЗСУ та покинули техніку (відео)

У Мережі показали відео з російськими окупантами.

Російські окупанти під Харковом, тікаючи від ЗСУ, покинули свої танки та навіть взуття.

Про це повідомляють у соцмережах.

На відео видно, як окупанти після бою з українськими військовими залишили свою техніку та кинулись тікати. При цьому вони, судячи з відео, побігли босоніж.

"Наші красені розбомбили. Молодці, пацани, влучили чітко!" - чути голос за кадром.