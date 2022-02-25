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Тікали так, що загубили взуття: під Харковом окупанти перелякались ЗСУ та покинули техніку (відео)

Тікали так, що загубили взуття: під Харковом окупанти перелякались ЗСУ та покинули техніку (відео)

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Тікали так, що загубили взуття: під Харковом окупанти перелякались ЗСУ та покинули техніку (відео)

У Мережі показали відео з російськими окупантами.

Російські окупанти під Харковом, тікаючи від ЗСУ, покинули свої танки та навіть взуття. 

Про це повідомляють у соцмережах. 

На відео видно, як окупанти після бою з українськими військовими залишили свою техніку та кинулись тікати. При цьому вони, судячи з відео, побігли босоніж. 

"Наші красені розбомбили. Молодці, пацани, влучили чітко!" - чути голос за кадром.

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