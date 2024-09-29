Тікали як водії вантажівок: на Одещині ліквідували канал переправлення ухилянтів за кордон (фото)

На Одещині ліквідували канал незаконного переправлення ухилянтів через кордон за системою "Шлях".

В Одеській області ліквідували незаконний канал переправлення чоловіків призовного віку через кордон за системою "Шлях".

Про це повідомляють Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції і Держприкордонслужба.

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За словами правоохоронців, керівник фірми за грошову винагороду допомагав чоловікам мобілізаційного віку виїхати за кордон. Він влаштовував їх водіями до свого товариства. Надалі відомості про нових працівників вносив до інформаційної системи "Шлях". Це надавало їм законні підстави для вільного перетину кордону.

Таким чином чоловіки на вантажівках фірми виїжджали до Молдови. Згодом автівку до України доправляла вже зовсім інша особа. Попередньо встановлено, що таким чиним переправлено щонайменше 7 чоловіків.

Слідчі повідомили про підозру керівникові товариства. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави 1,8 млн гривень. Максимальне покарання за цими статтями передбачає до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Львівщині дрон зірвав спробу "телепортації" ухилянта.

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