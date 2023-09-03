Тікали за кордон: на Закарпатті прикордонники за добу "наловили" 34 ухилянтів (фото)

Прикордонники затримали чоловіків, які тікали за кордон поза пунктами пропуску.
У Закарпатській області лише за минулу добу прикордонники затримали 34 ухилянтів, які намагались незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Лише за добу прикордонники Мукачівського загону попередили 9 спроб незаконного перетину кордону. Під час цього було затримали 34 особи. 25 порушників намагались втекти до Угорщини, ще 9 - до Румунії.
"Так, найбільше "спритників" наловили військовослужбовці відділу "Косине". Незаконно потрапити до Угорщини на ділянці цього підрозділу правопорушники намагались чотири рази. У результаті припинення усіх цих спроб прикордонні наряди затримали 19 громадян України з різних регіонів, а саме: з Київщини, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Сумщини, Харківщини, Запоріжжя та Одещини", - йдеться у повідомленні.
Військовослужбовці відділу "Лужанка" затримали 6 чоловіків - одного жителя Луганщини та 5 закарпатців.
"На українсько-румунській ділянці кордону чотирьох закарпатців та одного тернополянина зупинив прикордонний наряд відділення "Хижа", а наряд від відділу "Ділове" затримав чотирьох жителів Миколаївської області", - повідомили у ДПСУ.
Проти порушників складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Правоохоронці встановлюють, хто причетний до незаконного переправлення чоловіків за кордон.
Нагадаємо, Давид Арахамія пояснив, що тих чоловіків, які виїхали за кордон за допомогою підроблених довідок про "непридатність" до мобілізації можуть екстрадувати до України і покарати їх відповідно до законодавства.
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