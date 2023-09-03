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Тікали за кордон: на Закарпатті прикордонники за добу "наловили" 34 ухилянтів (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Тікали за кордон: на Закарпатті прикордонники за добу "наловили" 34 ухилянтів (фото)

Затримання ухилянтів на кордоні / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Прикордонники затримали чоловіків, які тікали за кордон поза пунктами пропуску.

У Закарпатській області лише за минулу добу прикордонники затримали 34 ухилянтів, які намагались незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску. 

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. 

Лише за добу прикордонники Мукачівського загону попередили 9 спроб незаконного перетину кордону. Під час цього було затримали 34 особи. 25 порушників намагались втекти до Угорщини, ще 9 - до Румунії. 

Затримання чоловіків на Закарпатті / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
Затримання чоловіків на Закарпатті / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

"Так, найбільше "спритників" наловили військовослужбовці відділу "Косине". Незаконно потрапити до Угорщини на ділянці цього підрозділу правопорушники намагались чотири рази. У результаті припинення усіх цих спроб прикордонні наряди затримали 19 громадян України з різних регіонів, а саме: з Київщини, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Сумщини, Харківщини, Запоріжжя та Одещини", - йдеться у повідомленні. 

Затримання чоловіків, які тікали з України. / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
Затримання чоловіків, які тікали з України. / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Військовослужбовці відділу "Лужанка" затримали 6 чоловіків - одного жителя Луганщини та 5 закарпатців. 

"На українсько-румунській ділянці кордону чотирьох закарпатців та одного тернополянина зупинив прикордонний наряд відділення "Хижа", а наряд від відділу "Ділове" затримав чотирьох жителів Миколаївської області", - повідомили у ДПСУ. 

Затримання ухилянтів на кордоні / © facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Затримання ухилянтів на кордоні / Фото: facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Проти порушників складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Правоохоронці встановлюють, хто причетний до незаконного переправлення чоловіків за кордон. 

Затримання ухилянтів на Закарпатті / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
Затримання ухилянтів на Закарпатті / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
Затримання ухилянтів на кордоні / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
Затримання ухилянтів на кордоні / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Нагадаємо, Давид Арахамія пояснив, що тих чоловіків, які виїхали за кордон за допомогою підроблених довідок про "непридатність" до мобілізації можуть екстрадувати до України і покарати їх відповідно до законодавства. 

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