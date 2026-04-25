Тікали в різні боки: активісти зірвали підпільні собачі бої на Дніпропетровщині

Собачі бої на Дніпропетровщині / © із соцмереж

У селі Тернівка Криворізького району на Дніпропетровщині зоозахисники завадили проведенню підпільних боїв між собаками. Організатори, які прикривалися терміном «випробування породи», кинулися втікати відразу після появи волонтерів.

Про це повідомила зоозахисниця та волонтерка Сніжана Бугрик у Facebook, оприлюднивши кадри жорстоких розправ над тваринами. За її словами, подібні заходи є не лише проявом нелюдської жорстокості, а й частиною незаконного грального бізнесу.

Кров, ставки та «випробування»

Як зазначають активісти, на місці події зафіксували кадри цькування собак, бійки до крові та серйозні травмування тварин. При цьому глядачі та власники не намагалися зупинити знущання, а навпаки — підбадьорювали псів вигуками.

«Це не спорт і не випробування. Це жорстоке поводження з тваринами, злочин і незаконна діяльність. Подібні заходи супроводжуються грошовими ставками та внесками учасників. Фактично — це незаконний тоталізатор на крові», — наголошує Бугрик.

Втеча за 10 хвилин

Цікаво, що після того, як волонтери почали фіксувати подію на відео, учасники «турніру» почали екстрено збирати речі. Буквально за 10 хвилин територія спорожніла — люди роз’їхалися в різні боки, що, на думку зоозахисників, є прямим доказом усвідомлення ними незаконності своїх дій.

Поліцію закликають до дій

Зоозахисники вже подали офіційну заяву до поліції Криворізького району. Волонтери мають у розпорядженні: відеозаписи самих боїв та знущань; номери автомобілів присутніх; дані та контакти ймовірних організаторів та учасників.

Активісти вимагають від правоохоронців протягом 24 годин внести відомості до ЄРДР та розпочати розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. Вони наголошують, що жорстокість не може прикриватися словами про «випробування».

