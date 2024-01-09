"Тікати за кордон не плануємо": син львівського бізнесмена Гринкевича відреагував на корупційний скандал

Роман Гринкевич стверджує, що діяльність його родини відбувалася в умовах чинного законодавства і скандал замовний.
Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роман вперше відреагував на розголос з приводу можливої протиправної діяльності батька в Міноборони.
Про це Роман Гринкевич написав у сторіз в Instagram.
Роман стверджує, що діяльність його родини відбувалася в умовах чинного законодавства і скандал замовний. Також додав, що його родина не виправдовуватиметься, бо начебто "нема в чому", і зауважив, що тікати за кордон вони не планують.
"Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Виправдовуватися, лити бруд, шукати компромат або його створювати точно не будемо! Ми точно знаємо, хто зацікавлений у цьому скандалі, його безпосередніх замовників і вигодонабувачів. Ми переконані, що правоохоронці всіх рівнів і безпосередньо в МО розберуться у всьому, користуючись офіційними даними", – написав він.
Раніше в Міністерстві оборони повідомили про розірвання договорів з компаніями Ігоря Гринкевича після того, як стало відомо про його затримання за спробу дати хабар співробітникові Державного бюро розслідувань.
Наразі в Міноборони залишився один контракт з компаніями Гринкевича, його ретельно перевірять.
У п’ятницю, 29 грудня, співробітники Державного бюро розслідувань затримали львівського бізнесмена, який намагався підкупити одного з керівників Головного слідчого управління ДБР, запропонувавши йому хабар у розмірі 500 тисяч доларів США.
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