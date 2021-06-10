Тікав до новонародженого сина: у Тернополі з 5 поверху військкомату випав 22-річний призовник

Справу про падіння чоловіка розслідують в прокуратурі та ДБР.

У Тернополі з 5 поверху обласного військкомату випав 22-річний призовник. Хлопець хотів непомітно втекти додому, щоб побачити новонародженого сина.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Інцидент стався вночі. Хлопець зв'язав кілька простирадл та намагався по них спуститись, проте він зірвався. Молодик пройшов лише кілька метрів до зупинки громадського транспорту, де його знайшли. Лікарі діагностували у молодика закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, пошкодження кісток лиця та перелом хребта. Окрім того, коли хлопець падав, то заламав собі стопу ноги. Зараз призовник у реанімації.

Відомо, що потерпілий - сирота, він проживає із своєю цивільною дружиною Оленою, з якою виховує 4 дітей, троє з яких є не його рідними. Напередодні інциденту в хлопця народився син. Олена розповіла, що її чоловік дуже хотів побачити дитину, проте у військкоматі його не відпустили, тоді він і вирішив непомітно втекти. Водночас жінка додає, що її чоловік хотів служити в армії, щоб отримати фінансову допомогу.

"Близько опівночі Святослав подзвонив до мене і попросив приїхати по нього. Він сказав, що зламав ногу і лежить за зупинкою. Я підійшла туди, підняла його, а таксист допоміг довести Святослава від зупинки до машини. Проте, коли він сів в авто, до нас підбігли кілька чоловіків у військовій формі. Вони почали виривати дверцята, витягувати чоловіка і копати. Я сказала, щоб викликали швидку і поліцію, бо чоловік впав з п'ятого поверху, а мені приснули в лице перцевим газом", – розказує дружина потерпілого Олена.

В Тернопільському обласному військкоматі повідомили, що за цим фактом вони проводять службове розслідування.

За фактом падіння призовника Тернопільська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 426-1 ККУ (перевищення військовою особою повноважень). Якщо провину когось з військовослужбовців доведуть, то йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Розслідує подію і ДБР.

Нагадаємо, раніше у Тернополі молодик випав з п'ятого поверху військкомату, щоб ухилитися від призову.

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